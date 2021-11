Coronavirus

La vacuna Covaxin, desarrollada en la India, tiene una eficacia del 77,8%

Un estudio publicado hoy en The Lancet, en base al que la OMS aprobó de urgencia su uso, no detectó más que efectos secundarios leves. Es una vacuna que no requiere de frío industrial para conservarse.

La vacuna Covaxin (o BBV152), la primera desarrollada en India contra el COVID-19, evita claramente la aparición de la enfermedad, según un estudio publicado el jueves (11.11.2021). Desarrollada por el laboratorio Bharat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), Covaxin presentó una eficacia del 77,8% contra el COVID-19. Esta vacuna es "altamente eficaz contra el COVID-19 sintomático (...) en adultos", resume el estudio publicado en la revista científica The Lancet, y añade que fue "bien tolerada", sin efectos secundarios graves significativos. La OMS ya había aprobado esta vacuna con carácter de urgencia hace unos días basándose en este estudio, aunque aún no se había hecho público. Covaxin se une así a las vacunas anticovid de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm y Sinovac en la lista de la OMS. Esta vacuna, que está elaborada a partir del aislamiento de la cepa del coronavirus Sars-Cov-2, se mantiene estable entre los 2 y 8 grados centígrados. Además, sus viales tienen una resistencia que les permite estar abiertos hasta 28 días, una característica que reduce el desperdicio de vacunas en aproximadamente un 10% o un 30%, según los expertos. El estudio, en el que participaron 25.000 personas que recibieron la vacuna o un placebo, demostró que había unas tres cuartas partes menos de casos de covid-19 en los vacunados. Esta eficacia es inferior a la observada inicialmente en las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna, pero sigue siendo elevada. La vacuna es especialmente interesante para los países pobres y en desarrollo, ya que requiere menos capacidad logística que las vacunas de ARN mensajero al no necesitar tanto frío para conservarse. La llegada de Covaxin podría "mejorar el inadecuado suministro de vacunas que afecta desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios", afirman los investigadores chinos Jing-Xin Li y Feng-Cai Zhu, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Jiangsu, que no participaron en el estudio, pero sí ofrecieron un análisis independiente para la revista. El estudio se realizó entre casi 25.000 personas en la India entre noviembre de 2020 y enero de 2021, más contagiosa y potencialmente más resistente a la vacunación lgc (afp/efe)

