La víctima de "La manada" rompe su silencio

La víctima de "La manada", como se conoce a los cinco hombres acusados de una violación grupal en España y condenados finalmente por abuso sexual, ha roto su silencio con una carta publicada por un programa de televisión en la que insta a alzar la voz contra las agresiones sexuales y a denunciarlas.

Los hechos tuvieron lugar en 2016 en las famosas fiestas de Sanfermines, en la ciudad de Pamplona. La víctima, que entonces tenía 18 años, denunció a sus presuntos agresores y éstos fueron detenidos. "Por favor, solo pido que, por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto, pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado? Pensadlo", expresa la mujer en la misiva.

"Esto le puede pasar a cualquiera"

"Nadie tiene que pasar por esto. Nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta. De ir sola a casa o de llevar una minifalda. Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta sociedad, donde esto le puede pasar a cualquiera", añade.

En el texto, su autora también agradece el apoyo recibido durante los últimos meses y llama a la sociedad a ser "partícipe del cambio". "Personalmente, con que haya removido la conciencia de una persona o haya dado fuerzas a otras personas para luchar, me doy por satisfecha", escribe.

El caso de "La manada" levantó una oleada de protestas en mayo en toda España a raíz de la sentencia del caso (no firme), que condenó a los cinco acusados por abuso y no por agresión sexual. Los jueces consideraron que no hubo intimidación ni violencia. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |