La Unión Europea debate la creación de una fuerza de acción rápida

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó este jueves (13.01.2022) el respaldo de los Veintisiete a la creación de una fuerza rápida de 5.000 soldados que se pueda desplegar en situaciones de crisis y que forma parte de la futura estrategia comunitaria para tener más autonomía en defensa. "Las cosas están yendo bien. Se está construyendo un consenso, hay cambios, pero ninguno de esos cambios afecta a la idea de una capacidad de despliegue rápido", indicó Borrell en una rueda de prensa al término de una reunión informal de los ministros de Defensa de la UE en la ciudad francesa de Brest.

El político español aseguró que esa fuerza "sigue siendo parte de la propuesta" que se ha bautizado como "Brújula Estratégica", encaminada a dotar a la UE de más autonomía para actuar en el ámbito de la seguridad a nivel internacional, y aseguró tener "plena confianza en que será al final una parte importante" de ella. "Creo que los acontecimientos que estamos presenciando son un gran incentivo para desarrollar este tipo de capacidades", agregó.

Borrell se había referido antes a los movimientos de tropas realizados por Rusia en su frontera con Ucrania como "parte de la presión" que ejerce Moscú para apoyar sus demandas de seguridad, pero "no se trata de negociar bajo presión", consideró. "Nos han asegurado que nada se decidirá ni negociará sin los europeos, y la coordinación con los estadounidenses es absolutamente perfecta", dijo Borrell antes del inicio de la reunión. "No habrá decisiones hoy porque es una reunión informal, pero habrá expresión política", aclaró entonces el diplomático español.

Para él, la exigencia rusa de garantizar que Ucrania no entra en la OTAN es inasumible. "No es que queramos que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Pero no queremos que la gente diga que un estado soberano no puede tomar ciertas decisiones y eso vale para Ucrania, Finlandia, Suecia [que no pertenecen a la OTAN] y cualquier otro estado soberano", indicó.

En tanto, la ministra alemana de Defensa, Annalena Baerbock, dijo en Brest que "la situación es tan grave como siempre en lo que respecta a la seguridad de Ucrania, y es importante que estemos unidos como europeos". "A veces tenemos posiciones diferentes, pero en las últimas semanas y días la UE ha demostrado muy claramente que estamos tirando de la misma cuerda", añadió.

Borrell se refirió también a la crisis en Malí. "Queremos seguir comprometidos con Malí, queremos seguir comprometidos con el Sahel, pero eso no debe hacerse a cualquier precio", dijo. "Por el momento proseguiremos nuestras operaciones de formación y asesoramiento", pero "ya hemos suspendido las ayudas presupuestarias a las autoridades desde el momento en que supimos que las elecciones no van a tener lugar".

lgc (afp/efe)