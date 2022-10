La UE se compromete a ayudar a Ucrania

El primer ministro italiano saliente, Mario Draghi, fue despedido con muchos aplausos en su última cumbre de la UE en Bruselas. En 2012, como presidente del Banco Central Europeo, Draghi había salvado el euro y había hecho historia financiera con una sola frase: "El Banco Central Europeo hará lo que sea necesario para proteger el euro." La Unión Europea ha copiado esta determinación de Draghi. Los 27 jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron de nuevo: "La UE estará al lado de Ucrania el tiempo que sea necesario". Se pide a Rusia que cese inmediatamente los ataques, desista de los crímenes de guerra y devuelva todos los territorios a Ucrania. Mario Draghi lo resumió en su último discurso en el edificio del Consejo: "Putin no puede ganar esta guerra. No debe ganarla".

18.000 millones de euros para Ucrania el próximo año

La UE promete a Ucrania una ayuda amplia y continuada, incluso para la reconstrucción de las ciudades e infraestructuras destruidas. Este año, Ucrania ha recibido 19.000 millones de euros de ayuda financiera de la UE, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Prometió una suma similar para el próximo año. Se aprobó una amplia misión de formación de soldados ucranianos en los Estados de la UE, en la que Alemania participa con un cuartel general. Sin embargo, la presión de los tres Estados bálticos para crear un tribunal judicial especial para los crímenes de guerra rusos aún no ha tenido éxito. La UE señala a la Corte Penal Internacional de La Haya, que ya está recogiendo pruebas. Se insta a Bielorrusia a no seguir apoyando a Rusia en su guerra. De lo contrario, se amenaza con nuevas sanciones.

Posibles nuevas sanciones contra Irán

También hubo una advertencia en dirección a Irán. El primer ministro belga, Alexander de Croo, dijo que estaba dispuesto a imponer más sanciones contra el régimen de los mulás si había más pruebas de entregas de armas a Rusia. El jueves (20.10.2022), la UE había impuesto la prohibición de viajar y la confiscación de bienes a tres iraníes y a una institución de Irán por el envío de drones a Rusia. Los drones, según la UE, son utilizados por el ejército ruso para aterrorizar a la población en Ucrania. "Se trata de claros crímenes de guerra", declaró el primer ministro letón Karins a DW.

Restos de un dron ruso en Kiev que se sospecha que fue suministrado por Irán.

Más independientes de China, pero no desvinculados

Los Estados miembros de la UE coincidieron en gran medida en la forma de enfocar las relaciones con China en el futuro. "Está claro que tenemos ideas completamente diferentes de la buena sociedad y el buen gobierno", dijo el Canciller alemán Olaf Scholz en Bruselas con respecto a China. No hay que "hacerse ilusiones sobre a quién nos enfrentamos". Sin embargo, desde el punto de vista económico, China es necesaria, aclaró Scholz. "No queremos la desglobalización y no queremos la desvinculación. Como UE, nos interesa el comercio mundial, pero también prestaremos mucha atención a nuestra propia soberanía."

Se descarta limitar el precio de las importaciones de gas

En su disputa sobre la política energética adecuada, los jefes de Estado y de Gobierno solo pudieron acordar una hoja de ruta, que ahora deberán aplicar los ministros de Energía responsables. No incluye un tope de precios para las importaciones de gas. Solo se trata de un mecanismo temporal para evitar las fluctuaciones extremas de precios provocadas por la especulación en las bolsas de energía.

(gg/ms)