La UE prolonga oficialmente las sanciones contra Rusia pero evita imponer nuevas

"A la vista de que no se ha producido ningún avance, el Consejo Europeo adoptó la decisión política de prorrogar las sanciones económicas contra Rusia", indicó el Consejo de la Unión Europea el viernes (21.12.2018) en un comunicado. La UE acuerda así formalmente prolongar seis meses sus sanciones económicas contra Rusia, hasta el 31 de julio de 2019. Las medidas, dirigidas a sectores específicos de la economía rusa por no contribuir a la pacificación del este de Ucrania, en manos de separatistas prorrusos, no serán complementadas con nuevas sanciones después de que Rusia capturara barcos ucranianos en el Mar de Azov.

El Consejo tomó la decisión por unanimidad, basándose en la información comunicada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, a los líderes europeos en su cumbre del 13 y 14 de diciembre, sobre la aplicación de los acuerdos de paz de Minsk. Las medidas se centran en los sectores financiero, energético y de defensa, así como en los bienes de doble uso, civil y militar, y se impusieron originalmente con un plazo de un año en julio de 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. (efe/reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |