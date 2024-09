UE mantiene que no reconoce a Maduro y aguarda actas

La Unión Europea (UE) mantiene su rechazo a reconocer a Nicolás Madurocomo presidente de Venezuela e insiste en la necesidad de que las autoridades venezolanas publiquen todas las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Pese a que el Congreso de los Diputados español reconoció este miércoles (11.09.2024) al candidato opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en España- como presidente electo, el bloque comunitario se resiste a ello.

No obstante, la UE considera que, de acuerdo con los resultados que se derivan de las actas electorales conocidas, González Urrutia "ha conseguido un fuerte apoyo, mucho mayor que el obtenido por Maduro”, en palabras del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

Fuentes comunitarias indicaron este miércoles a EFE que la UE ha expresado en diferentes declaraciones recientes su posición sobre la situación en Venezuela, consensuada por los ministros de Exteriores de los Veintisiete en una reunión informal en Bruselas el 29 de agosto.

Entonces, los ministros europeos defendieron el proceso democrático en el país latinoamericano y garantizaron que mantendrán estrecho contacto con la oposición.

Según explicó Borrell al término de esa reunión, "como no hay actas, como no hay verificación y nos tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo”.

Declaración contundente

"El Consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente. Seguirá siendo presidente de facto, pero negamos la legitimidad democrática basándonos en un resultado que no se puede verificar”, indicó. Agregó que "esto es importante porque es una declaración contundente del Consejo de Ministros de no reconocer la legitimidad democrática de Maduro”.

Instaron igualmente los ministros a las autoridades venezolanas a "poner fin a la represión y respetar la dignidad, la libertad y los derechos de la oposición”, empezando por Edmundo González y María Corina Machado, y a "liberar a los presos políticos”.

Borrell tendrá de nuevo ocasión de pronunciarse sobre la situación en Venezuela en el pleno del Parlamento Europeo la próxima semana, cuando los eurodiputados debatan sobre el asunto.

Está previsto además que voten una resolución en la que se propone reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, puesta sobre la mesa a iniciativa de la parlamentaria vasca de EAJ-PNV Oihane Agirregoitia.

El Partido Popular, líder de la oposición en España, logró este miércoles sacar adelante en el Congreso español su propuesta para reconocer a González con 177 votos, procedentes de la derecha y de grupos nacionalistas como los vascos, aliados habituales de los socialistas, que se han quedado en minoría con sus socios de izquierda.

Aunque la proposición no de ley aprobada hoy no tiene ninguna trascendencia jurídica, es un golpe de efecto.

La iniciativa pide además el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y que se contribuya a la seguridad personal de la líder opositora María Corina Machado y el propio González Urrutia, al tiempo que solicita que el Ejecutivo español lidere el reconocimiento de González Urrutia en las instituciones europeas, con el objetivo de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela.

ct (efe, euronews)