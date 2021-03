La UE busca una respuesta: ¿es peligrosa la vacuna de AstraZeneca?

Emer Cooke, la directora la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), ha pedido a una opinión pública europea presa del miedo un par de días de paciencia. Un grupo de expertos de la EMA tiene hasta el jueves (18.03.2021) por la tarde para responder a la pregunta de si la vacuna de AstraZeneca contra el nuevo coronavirus tiene graves efectos secundarios o no.

Desde la semana pasada, la EMA investiga las informaciones sobre casos de trombos en personas recién vacunadas. "Seguimos convencidos de que los beneficios de esta vacuna superan a los riesgos”, dijo Emer Cooke en su rueda de prensa. Que haya posibles efectos secundarios entre las millones de personas que han sido vacunadas no es algo raro, explicó. "Todavía no tenemos motivos para dar por sentado que la vacuna ha provocado los trombos”, dijo, agregando que ninguno de los estudios clínicos que se hicieron antes de la aprobación de la vacuna apuntó a ello.

La mitad de los países miembros de la UE tiene dudas

Alrededor de 65 países han empezado ya a vacunar contra el coronavirus con el medicamento de la empresa AstraZeneca. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la EMA recomiendan continuar con la vacunación pese a las informaciones sobre posibles efectos secundarios graves, aunque extremadamente inusuales.

No obstante, 13 países de la Unión Europea, así como Noruega e Islandia, han restringido o suspendido la vacunación con AstraZeneca en los últimos días. Dinamarca puso en marcha el efecto dominó el jueves pasado. Las autoridades sanitarias danesas habían informado sobre síntomas inusuales y trombos en una persona vacunada. En Bulgaria e Italia se informó sobre casos de fallecimientos. Al poco, cada vez más países europeos fueron siguendo su ejemplo. El lunes, países como Alemania, Italia, Francia y España tomaron la misma decisión. Países como Austria y Luxemburgo solo han suspendido la vacunación con lotes concretos de la vacuna.

Mientras tanto, en Tailandia comenzó el viernes una campaña de vacunación con AstraZeneca que había sido retrasada. La República Democrática del Congo e Indonesia retrasaron el comienzo de sus campañas de vacunación. Venezuela se ha negado a autorizar el preparado de AstraZeneca.

Según datos de AstraZeneca, un total de 17 millones de personas han recibido ya la primera dosis de su vacuna. Unas 40 de ese total desarrollaron trombos inusuales, que en algunos casos llevaron a la muerte. Pero hasta ahora no hay pruebas de que las vacunas hayan provocado esos síntomas. Muchos expertos apuntan a que la cifra de trombosis graves que se han observado no sobrepasa a la que cabría esperar en la población. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, dijo que se trata simplemente de una medida de precaución, siguiendo la recomendación del Instituto Paul Ehrlich, responsable de la vacunación en Alemania.

La directora de la EMA dijo que cada año se dan en la UE miles de casos de trombosis y que no está claro que esa cifra se haya elevado. Todos los Estados miembros de la UE están representados en la EMA a través de expertos. No obstante, la agencia solo puede dar recomendaciones no vinculantes. Es el Gobierno de cada país el que decide si se vacuna o no, a quién y cuándo.

El profesor Peter Kremsner, director del Hospital Universitario de Tubinga y especialista en enfermedades infecciosas, dijo a DW que el riesgo es "muy, muy, muy pequeño”. De los datos a los que él ha tenido acceso no puede deducirse ningún riesgo adicional por la vacuna. "No lo sabemos exactamente. Lo sabremos en los próximos días”, explicó Kremsner. Él ha hablado con el experto que evaluó los estudios sobre la vacuna: "Me confirmó que no hay indicios claros. Por eso soy optimista respecto a que que se continuará con la vacunación mañana o pasado mañana”.

(eal/ers)