La 'top model' Lauren Wasser abandera la aceptación corporal

Hace unos diez años, la supermodelo estadounidense Lauren Wasser, atormentada por la depresión, dio por hecho que su carrera como modelo había terminado.

"Cuando me desperté del coma inducido en esa habitación del hospital de Santa Mónica, a principios de octubre de 2012, con un dolor insoportable, no era solo que estaba irreconocible: me habían despojado de toda mi identidad, de la belleza y cuerpo que, pensaba entonces, me había hecho ser yo", escribió en un ensayo para la revista Vogue británica en agosto de 2022.

Estaba reflexionando sobre lo que le había sucedido cuando tenía 24 años. La encontraron inconsciente en su casa y la llevaron de urgencia al hospital donde le diagnosticaron síndrome de shock tóxico o TSS, una afección causada por el exceso de bacterias en el cuerpo asociada con el uso de tampones.

Con dos ataques al corazón y un fallo renal, se consideró que tenía un 1 por ciento de posibilidades de sobrevivir. Poco después, al despertar del coma, se enfrentó a la noticia de que una pierna estaba gangrenada. Habría que amputar.

Amarse a una misma

Su nueva realidad parecía insuperable. Después de todo, había crecido entre modelos. Sus padres eran modelos y Lauren consiguió su primer trabajo de modelo siendo apenas un bebé de dos meses, junto a su madre, Pamela Cook, en la edición italiana de Vogue. En California, Wasser creció entre supermodelos como Naomi Campbell y Cindy Crawford.

Lamentando la pérdida de su pierna, escribió que se "sentaba en un taburete en la ducha y le gritaba a Dios, preguntando por qué y cómo pudo suceder esto". "Pensé que no volvería a ser amada, que nadie me querría y, definitivamente, que el mundo de la moda nunca volvería a aceptarme". A la larga, se demostraría que eso estaba muy lejos de la verdad.

Profundizando para descubrir la belleza interior

Luchando contra la depresión y los pensamientos suicidas, "tuve que forzarme a profundizar en mí misma para ver que la belleza no solo se encuentra en lo físico, sino en cómo afectamos a los demás y al mundo". La prótesis era la única opción tras perder una parte mayor de pierna años después, pero no le gustaban las piezas ortopédicas estándar.

"Siempre me ha gustado el oro, así que decidí hacer de mis piernas una pieza de joyería, para hacer conscientemente algo que la gente mire y quede fascinada. El resultado es, creo, algo cercano al arte", escribió Wasser, quien ha sido conocida como la "chica de las piernas de oro" de la moda. Ahora, más de diez años después de estar a punto de morir, esas piernas ortopédicas la han visto adornar las pasarelas de Louis Vuitton y Dolce & Gabbana, así como las páginas de Vogue y Elle.

La modelo Lauren Wasser habla en Milán sobre su apareición en el calendario Pirelli durante una rueda de prensa en la sede de la compañía, la Villa Bicocca degli Arcimboldi, en noviembre pasado.

Así describió Wasser su participación en la pasarela el año pasado: "Como un caballero de brillante armadura, así me sentí al cerrar el desfile de Louis Vuitton en San Diego el pasado mayo. Mientras el sol se ponía tras el hermoso y brutalista Instituto Salk [donde se celebró el desfile], proyectando largas sombras en el cemento, salí con un abrigo plateado que barría el piso, mis piernas tan doradas como la luz de la tarde, brillando debajo de pantalones cortos metálicos, abriendo el camino para el ejército de modelos detrás de mí".

Grandes actuaciones dentro y fuera de la pasarela

Esa impresionante pasarela condujo a otras apariciones estelares, como la de la edición 2023 del famoso Calendario Pirelli, un gran espectáculo de fotografía de glamour británico-italiano de edición limitada. Wasser, apasionada jugadora de baloncesto y aficionada a correr maratones, inspiró a la fotógrafa australiana Emma Summerton, autora de las fotos para Pirelli, que la caracterizó como 'la atleta'.

Una atleta "que no compite en los Juegos Olímpicos, sino en la vida... Una Juana de Arco que nunca se detiene por el miedo", decía el calendario. Wasser está utilizando su posición en el mundo de la moda para ayudar a remodelar la definición de belleza de la industria y su aceptación de la diversidad.

Concientización sobre la salud de la mujer.

"Durante la última década, desde que contraje TSS, he sido testigo de cómo la industria adopta lentamente la inclusión, pero no se equivoquen: tuve que luchar por mi lugar. No había una senda para una modelo como yo. Caminar por el desfile de Louis Vuitton fue como si hubiera cerrado el círculo", escribió Wasser en Vogue.

Ella también usa su fama para promover la conciencia sobre la salud y los peligros de algunos productos de higiene femenina. "Tiene que haber más transparencia y más información sobre lo que puede pasar si usas tampones y la responsabilidad de proporcionarlo debería recaer en las corporaciones", señaló. Ella compara la publicidad idílica de los anuncios de tampones con la de los cigarrillos, en la que se ven claramente las posibles consecuencias médicas.

Wasser se ha ceñido siempre a una "creencia central": "que soy igual que cualquier otra persona". "Puedo ponerme cualquier cosa y hacer cualquier cosa. ¿La única diferencia? Que mis piernas son de oro", dice. "Como mujer lesbiana, creo que todos merecemos tener a alguien que nos encaje, que nos haga sentir especiales y amados. Todos somos seres humanos y debemos ser aceptados por lo que somos, y no rechazados por a quién amamos o el aspecto que tenemos".

