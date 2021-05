La supermodelo Naomi Campbell es madre por primera vez a sus 50 años

La top model británica Naomi Campbell se convirtió en madre por primera vez a la edad de 50 años. El martes, Campbell publicó sorprendentemente una foto en su canal de Instagram en la que sostiene unos diminutos pies de bebé en la mano. "Una pequeña bendición maravillosa me eligió para ser su madre", escribió la supermodelo del nacimiento de la niña.

"Me siento muy honrada de tener esta alma gentil en mi vida, no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que comparto contigo ahora, mi ángel. No hay mayor amor", agregó. Campbell no dio más detalles.

Modelo de gran demanda Naomi Campbell posando con un modelo de Versace (archivo)

La mujer de 50 años dijo que anteriormente había jugado con la idea de convertirse en madre. En 2017, le dijo a la revista Evening Standard que estaba "pensando en ello todo el tiempo". Pero gracias a la ciencia, "creo que puedo hacerlo cuando quiero".

Cuando la "Revista WSJ" le preguntó sobre su deseo de tener hijos en 2019, respondió con las palabras: "Todavía no, veré qué me traerá el universo".

La supermodelo todavía tiene demanda hoy para sesiones de fotos para portadas de revistas. También trabaja como estrella de telerrealidad y participa en causas benéficas y organizaciones de ayuda, especialmente en África.

EL(afp)