La sombra del dopaje planea sobre la patinadora Kamila Valieva

En la madrugada del jueves (10.2.2022) en China, la prensa rusa alertó de que la joven patinadora de 15 años habría sido objeto de un control antidopaje positivo antes del inicio de los Juegos de Invierno. El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, dijo desde Pekín, en un encuentro diario con la prensa, que no tenía "ningún comentario que hacer" sobre "una situación que tiene todo tipo de implicaciones", y calificó de "especulación total" las informaciones según las cuales se trataba de un caso de dopaje.

Sin embargo, según el periódico Kommersant, el aplazamiento de la ceremonia de entrega de medallas de la prueba estaría ligado al control positivo de Kamila Valieva, lo que podría privar del título a Rusia, que participa en los Juegos bajo bandera neutral debido a un escándalo de dopaje en los Juegos de Sochi-2014. El pasado lunes, los rusos se impusieron a Estados Unidos y Japón, con Canadá en el cuarto puesto.

La nueva sensación del patinaje artístico

Según el rotativo ruso la sustancia detectada es trimetazidina, un agente metabólico que se prescribe para el tratamiento de anginas o vértigo y que está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje desde 2014. Según otro periódico ruso, RBC, el control se habría realizado en diciembre. La Federación Internacional de Patinaje recordó, por su parte, en un comunicado, que "no puede desvelar informaciones relativas a una posible violación del reglamento antidopaje".

Valieva, favorita de la prueba individual que comienza el 15 de febrero, es sin embargo la nueva sensación del patinaje artístico. Desde su llegada al circuito sénior en 2021, la adolescente, entrenada por la reputada y severa Eteri Tutberidze, encadena victorias en Grands Prix y brilló en los campeonatos de Europa en Tallín el mes pasado. Valieva lideró la victoria de los rusos con un gran programa libre el lunes, tal como había hecho la víspera con el programa corto. La joven rusa se convirtió en la primera patinadora de la historia en lograr varios cuádruples saltos en la prueba olímpica.

Protestas de Rusia

El Kremlin protestó contra las acusaciones por medio de su portavoz, Dmitry Peskov. "El escándalo no estalla en los Juegos Olímpicos, sino alrededor de los Juegos Olímpicos, entre quienes no tienen buena información, como siempre", afirmó. "Nosotros no nos uniremos a todos los que chillan con la jauría. La única fuente es y debe ser el COI. Nosotros deseamos a nuestros deportistas, entre ellos Valieva, sólo medallas de oro".

Así las cosas, la sombra de la duda vuelve a posarse sobre Rusia, implicada desde 2014 en un escándalo de dopaje con ramificaciones que alcanzan incluso instituciones estatales. Ello le costó en 2020 una exclusión por dos años de las grandes competiciones internacionales, y si se concretase el caso Valieva, eso podría dañar aún más su imagen.(afp/efe)