“La sociedad de la nieve” recibe dos nominaciones al Óscar

Los actores Zazie Beetz y Jack Quaid leyeron este martes (23.01.2024) la lista definitiva de los candidatos a las 23 categorías de los premios Óscar, donde destaca la presencia de la película española "La sociedad de la nieve”, del director Juan Antonio Bayona, basada en la historia de los rugbistas uruguayos cuyo avión cayó en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile, y sobrevivieron tras una épica lucha por la vida.

El filme, protagonizado por el actor uruguayo Enzo Vogrincic, fue nominado en la categoría de Mejor Película Internacional, además de Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería. Se trata de la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana "Io Capitano”, la británica "The Zone of Interest”, la japonesa "Perfect days” y la alemana "The teachers lounge”.

La nominación a los máximos galardones del cine estadounidense, que se entregarán el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa "Anatomy of a Fall”, de Justine Triet, y luego de que la semana pasada se conociera que es una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británica.

Una hazaña extraordinaria

En menos de dos semanas, "La sociedad de la nieve” se ha convertido en una de las películas más vistas de la historia de Netflix. Su argumento relata la hazaña de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a Chile a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo junto a varios de sus allegados y a cinco tripulantes.

El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972 en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino en el que las condiciones de vida eran casi imposibles. Los supervivientes resistieron 72 días, soportando temperaturas extremas, avalanchas y tormentas de nieve y alimentándose con los cadáveres de sus compañeros fallecidos.

El 20 de diciembre de ese mismo año, los sobrevivientes Fernando Parrado y Roberto Canessa se encontraron con el arriero chileno Sergio Catalán, quien les dio pan y viajó a caballo 80 kilómetros para dar reporte de los hechos a Carabineros de Chile. Entonces comenzó el operativo que permitió rescatar a los 16 sobrevivientes de la tragedia.

DZC (EFE, AFP)