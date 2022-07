Rusia veta a otros 49 británicos como represalia por las sanciones

Entre los nuevos británicos sancionados figuran 29 directivos y periodistas de algunos de los principales medios, entre ellos las cadenas BBC y Sky News y los diarios 'The Times', 'The Guardian' y 'The Daily Telegraph'. El Ministerio de Exteriores ruso considera que han contribuido a la difusión de informaciones "falsas" y sesgadas sobre la guerra en Ucrania. 14.06.2022