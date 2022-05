Premio Pulitzer 2022 para la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer

En la edición de los Premios Pulitzer de este 2022, además de los múltiples premios en periodismo, se anunció un Premio Pulitzer compartido, en la categoría de libro histórico, para la cubano-estadonidense Ada Ferrer, con su libro "Cuba: An American History". Nicole Eustace, con "Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America" fue la otra galardonada. (9.05.2022)