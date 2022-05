El papa no puede andar

El papa Francisco, de 85 años de edad, se disculpó con un grupo de fieles por tener que recibirles sentado. "Hay un problema: esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine", dijo con una sonrisa al término de la audiencia con peregrinos de Eslovaquia. Y agregó: "A mí me gusta andar, pero esta vez debo obedecer al médico. (30.04.2022)