Alemania anuente a que Polonia entregue tanques Leopard 2 a Ucrania

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo el domingo que si Polonia pide autorización para enviar a Ucrania los tanques alemanes Leopard 2, Berlín "no se opondrá". "Es cierto que hay reglas de control, pero, de momento, no nos han preguntado, pero si ocurriese, nosotros no nos opondríamos", explicó. (22.01.2023)