La selección de fútbol alemana, en estado crítico

No sólo la selección alemana de fútbol hizo un mal papel en el Mundial de Rusia 2018. Tampoco algunos equipos juveniles de la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) se han cubierto precisamente de gloria: la selección alemana sub 17 no superó la ronda preliminar del Campeonato Europeo de Fútbol 2018 en Inglaterra, la sub 19 ni siquiera pudo clasificar para el Campeonato Europeo de Finlandia y la sub 20 perdió ya en octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2017 en Corea del Sur. En la temporada anterior de la Liga de Campeones participaron cuatro equipos de la sub 19 en el torneo Liga Juvenil de la UEFA. Solo los jóvenes del Borussia Dortmund llegaron a octavos de final.

"Este año notamos que hay un menor nivel en nuestros equipos juveniles", dijo Stefan Kuntz, exfutbolista alemán y actualmente entrenador de la Asociación Alemana de Fútbol (DFB), quien en 2017 llevó al triunfo a la sub 21 alemana en el Campeonato Europeo, en el Congreso Internacional de Entrenadores en Dresde. Los pases, cada vez más frecuentes, de jóvenes jugadores a clubes de primera línea de la Bundesliga es, también, una señal alarmante.

Kuntz cree que esto se debe a que los jugadores juveniles están extremadamente protegidos. "Es poco probable que hoy en día los jugadores pierdan. Si no funcionan en un club, simplemente se van a jugar a otro", dijo el entrenador de la DFB.

Stefan Kuntz, entrenador del DFB.

Hasta la Sub 14 tiene representante

Los jóvenes tal vez están siendo entrenados para ser buenos futbolistas, pero no para asumir la responsabilidad por sus propios actos. Los representantes de jugadores emprenden una verdadera caza de talentos más jóvenes y prometedores para luego decidir por ellos en qué club jugarán. "Están buscando a partir de la sub 14 o la sub 15”, dijo Markus Hirte, director del centro juvenil del Fortuna Düsseldorf, al periódico Handelsblatt. "Casi todos los jugadores de la sub 19 ya tienen representantes".

Trabajar de forma más individual

Por muchos años, Alemania fue el país número uno en cuanto a jugadores de la nueva generación y un modelo a seguir a nivel internacional. Pero los contrincantes no se quedaron dormidos, los equipos de la sub de Inglaterra desplazaron a los equipos de la DFB de la cima. "Ahí es donde se marca la pauta”, admitió Joti Chatzialexiou, que fue el director deportivo de la selección nacional de la Asociacion Alemana de Fútbol desde principios de 2018. "Los ingleses trabajan con sus jugadores de forma individual, y ese debe ser, también, nuestro modelo a seguir”.

A fines del 2017, el exjugador Mehmet Scholl expresó sus críticas al entrenamiento de las selecciones alemanas: "Los chicos tienen que empezar a hacer pases con la pelota y dejar de gambetear. No se les da las explicaciones necesarias sobre por qué no funciona su juego".

Volver al fútbol callejero

Los críticos exigen a los jóvenes que simplemente les dejen patear la pelota. Esta crítica ha llegado a la DFB. "Llevemos el fútbol callejero a los clubes”, dijo Joti Chatzialexiou en el Congreso Internacional de Entrenadores en Dresde. "La expresión 'Hecho en Alemania' debe volver a ser sinónimo de calidad internacional”. Esto no será posible sin el talento juvenil que asciende y presiona a los jugadores ya establecidos. Por lo tanto, tras la vergonzosa derrota de la selección alemana en el Mundial Rusia 2018, el sector juvenil debe ser incluido en el debate sobre un muevo comienzo en el fútbol alemán.

Autor: Stefan Nestler (BT/ CP)

