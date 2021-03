La reina Isabel II estudia nombrar a responsable de diversidad tras entrevista de Meghan Markle con Oprah

La reina Isabel II está considerando hacer un nombramiento clave para promover una mayor diversidad racial, étnica o de orientación sexual que se aplican en la contratación del personal del palacio de Buckingham (residencia de la reina), Clarence House (residencia y centro administrativo de Carlos de Inglaterra) y el palacio de Kensington (el entramado que sostiene la labor del príncipe Guillermo y Kate Middleton, los duques de Cambridge).

El nombramiento de un responsable de la diversidad formaría parte de un programa de "escucha y aprendizaje" que se está llevando a cabo dentro de la Casa Real en medio de las denuncias de racismo dentro de la familia real realizadas por Meghan Markle.

Los duques de Sussex durante su entrevista de dos horas con Oprah Winfrey

Entrevista con Oprah Winfrey

En su entrevista con Oprah Winfrey el 7 de marzo, la duquesa de Sussex dijo que había "preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser la piel (de Archie) cuando naciera". No mencionó qué miembros de la realeza habían expresado su preocupación, pero Oprah aclaró posteriormente que no se trataba de la reina Isabel II ni del príncipe Philip.

Por su parte, el príncipe Harry, durante la entrevista, dijo que el racismo había sido un factor importante en la decisión de la pareja de mudarse a California.

"Este es un tema que se ha tomado muy en serio en toda la Casa", dijo una fuente real no identificada al periódico The Mail on Sunday. "Tenemos las políticas, los procedimientos y los programas en marcha, pero no hemos visto el progreso que nos gustaría y aceptamos que hay que hacer más. Siempre podemos mejorar".

La fuente añadió que esto se viene gestando desde hace tiempo. "El trabajo para hacerlo está en marcha desde hace tiempo y cuenta con el pleno apoyo de la familia", dijeron a The Mail.

Por otra parte, el Palacio de Buckingham está investigando actualmente las afirmaciones de que Markle intimidó a miembros del personal real. Algunos han sugerido que estas acusaciones se basan en estereotipos raciales.

