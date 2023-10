La reñida carrera de la UE y China en política de desarrollo

Hace dos años, la Unión Europea abrió la puerta al mundo con la iniciativa "Global Gateway" para canalizar las inversiones hacia los países en desarrollo y las economías emergentes. Ahora se ha celebrado una primera cumbre sobre el tema en Bruselas, que ha constituido un balance y una especie de seminario de motivación para reforzar la cooperación y debatir ideas para nuevos proyectos.

La UE ideó la iniciativa "Global Gateway" para competir con China. La potencia económica comunista lleva ya diez años repartiendo por todo el mundo unos 900.000 millones de euros en inversiones y proyectos de infraestructuras con su campaña "Belt and Road" (llamada también "Nueva Ruta de la Seda").

En cambio, la UE solo quiere activar inversiones por valor de 300.000 millones de euros de aquí a 2027. El número de países participantes también es menor. La UE ha reclutado algo menos de 60 países socios. En el caso de China, participan 151 países.

"Global Gateway consiste en dar a los países una opción, la mejor opción", promocionó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, su modelo de cooperación. Aludió al hecho de que los participantes en la iniciativa china "Belt and Road" a menudo tienen que pedir préstamos caros en China y que son empresas chinas las que llevan a cabo los proyectos.

Proyecto destacado en Ruanda: producción de vacunas con ayuda de Global Gateway. Imagen: Luke Dray/Getty Images

¿Es "Global Gateway" la mejor opción?

"Para muchos países del mundo, las oportunidades de inversión no sólo son limitadas, sino que vienen con mucha letra pequeña y un precio elevado", subrayó von der Leyen, refiriéndose al modelo chino.

La Unión Europea, en cambio, trabaja con los países socios en pie de igualdad y en condiciones justas, afirmó la presidenta de la Comisión. "Nuestra resistencia se hace más fuerte cuando ustedes, nuestros amigos, se hacen más fuertes. Ahí es donde ganamos todos. Por eso hemos elegido trabajar más estrechamente con ustedes".

Promover el cambio ecológico

El programa económico y de inversiones de la Unión Europea no se centra tanto en el transporte y las infraestructuras, como ha hecho China hasta ahora. Los donantes de Pekín han ampliado las rutas de transporte, las líneas de ferrocarril, los puertos y las carreteras, que también sirven para poder enviar más rápidamente contenedores con mercancías desde China.

Según sus propias declaraciones, la UE quiere utilizar su iniciativa "Global Gateway" sobre todo para promover proyectos ecológicos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente en ámbitos como la energía, la medicina y la educación.

En la actualidad, hay 90 grandes proyectos "Global Gateway" en todo el mundo, por valor de unos 66.000 millones de euros. En Bruselas se firmaron otros acuerdos durante la cumbre, a la que solo asistieron en persona unos pocos Jefes de Gobierno.

Los funcionarios de la Comisión Europea que participan en la "Global Gateway" señalan que la iniciativa de la UE no es exclusiva. Se quiere liberar de riesgos a la hora de hacer negocios con China, pero no desvincularse de China. Cada país socio es libre de participar al mismo tiempo en la "Global Gateway" y en la iniciativa china "Belt and Road". Numerosos países, como Serbia o Bangladesh, lo están haciendo.

"No hay diferencias en las normas"

Jean Saldanha, directora de la Red de Deuda y Desarrollo, un grupo de presión para el desarrollo con sede en Bruselas, critica el modelo de financiación europeo por no hacer mucho hincapié en normas como los derechos humanos o la buena gobernanza.

"Básicamente, se reduce a que Europa intenta competir con China. Ni más ni menos", declaró Saldanha a DW al margen de la cumbre económica. "Dentro de unos años, veremos si esto funciona. De momento no hay mucha diferencia".

(gg/ms)