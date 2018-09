La propaganda china en los medios de comunicación alemanes

Cada vez más a menudo se le recrimina a China que se inmiscuya en la política interior de otros países. Este miércoles (26.09.2018), el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que hay indicios de intentos por parte de China de influir en las elecciones de mitad de mandato ("midterm”) que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre de este año.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, afirmó que estas acusaciones eran infundadas. Como prueba, Trump tuiteó la foto de algunos periódicos en los que se imprimió propaganda China como noticias.

Alemania como objetivo de la propaganda china

También en Alemania se acusa a los chinos de querer influir en la opinión pública. En este contexto, una circular de finales de julio de 2018 de la agencia de noticias alemana DPA adquiere importancia. Muchos clientes de DPA recibieron un mensaje con el asunto: "Ahora en DPA: Servicio de Información Ruta de la Seda de Xinhua”. La respetada agencia de noticias con sede en Hamburgo, según dicho escrito, iba a enviar a través de sus canales de distribución informaciones de la agencia de noticias oficial de China, con el objetivo de informar a sus clientes sobre el megaproyecto del presidente Xi Jinping de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda.

Cuando el experto en China David Bandurski leyó esta información, en su cabeza saltaron las alarmas. Entrevistado por DW, este especialista en política mediática china dijo: "DPA es una institución periodística y ahora se mezcla con Xinhua, que tiene la obligación de promover la política exterior de Pekín”.

En la práctica, la cooperación entre Xinhua y DPA se puede convertir en un altavoz por medio del cual el Gobierno del gigante asiático consiga más influencia en el extranjero. En un comunicado del pasado mes de mayo, Xinhua afirmó que dicha cooperación ayudaría a que los clientes de DPA pudieran aprovechar las oportunidades que da la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Pero la influencia de Xinhua también crecerá, especialmente en el mundo germanoparlante.

Ofensiva mediática en Pekín

No es la primera vez que China intenta reforzar su influencia mediática en Occidente. En algunos casos se trata de textos que parecen noticias pero que en realidad son anuncios. Los institutos de investigación MERICS (Instituto Mercator para Estudios sobre China) y GPPI (Iniciativa de Política Pública Global), ambos con sede en Berlín, advirtieron al respecto en un estudio conjunto. China es, de acuerdo con la citada investigación, muy activa a la hora de "mejorar la percepción mundial del sistema político y económico chino y de posicionarse como alternativa a la democracia liberal”. Una cuestión clave es la influencia en la opinión pública a trablés de los medios establecidos.

En el estudio, publicado en febrero de 2018 con el título "Authoritarian Advance” (Avance autoritario), se criticaba entre otras cosas que muchas empresas mediáticas occidentales de renombre publicasen de forma regular el suplemento "China Watch”, cercano al Ejecutivo chino. Entre ellos están "The New York Times”, "Le Figaro” o los alemanes "Handelsblatt” y "Süddeutsche Zeitung”. A pesar de que los suplementos subvencionados eran identificados como anuncios pagados, los autores critican que estos medios de comunicación occidentales están siendo utilizados de forma efectiva por China. Sobre todo porque estos tienen entre los lectores "más credibilidad que los medios chinos”. Entre tanto, el "Süddeutsche Zeitung” ha suspendido la publicación del suplemento.

¿Estándares periodísticos en peligro?

Consultada por DW, la DPA aclaró que el Servicio de Información Ruta de la Seda de Xinhua es "únicamente un producto comercial que no supone cooperación de tipo alguno con la información de DPA desde o sobre China, o sobre otros temas”. El portavoz Jens Petersen afirmó que "DPA funciona solo como un proveedor de un servicio técnico”. Los contenidos no forman parte de la oferta informativa de DPA. Son "descritos como un servicios separados y desde un punto de vista técnico están ofertados de forma claramente distinta. No hay mezcla alguna con las ofertas de DPA”. Esta separación garantizaría "los altos estándares periodísticos de DPA”, según Petersen.

El experto Bandurski, sin embargo, no encuentra tan decisivo que DPA se presente únicamente como un mero proveedor técnico. En su opinión, China intenta desde hace tiempo meterse en el negocio mediático de cualquier forma. "Pero los socios no quieren ver lo que hay detrás”. La cuestión es que con los anuncios ganan dinero.

Thorsten Benner, director del GPPI, es algo menos crítico. No cree que este tipo de cooperación ponga en peligro los estándares periodísticos en Alemania. No obstante, sí advierte sobre la necesidad de "prepararse para la creciente influencia (de China) y entre otras cosas evitar que las empresas mediáticas alemanas caigan en manos chinas”.

Autor: Mu Cui (EAL/ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |