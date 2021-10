La primera película en el espacio: Rusia lanzará este martes un equipo de rodaje a la EEI (se podrá ver en directo)

Un cohete ruso Soyuz llevará este martes (05.10.2021) a un director y una actriz a la Estación Espacial Internacional (EEI) para rodar el primer largometraje en el espacio.

El lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, está previsto para las 10.55 horas CEST. El director Klim Shipenko, de 38 años, y la actriz Julia Peressild, de 37, estarán acompañados por un cosmonauta ruso.

Conferencia de prensa en las instalaciones de lanzamiento rusas en el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, el lunes 4 de octubre de 2021.

El equipo de la mini película tiene doce días para el rodaje. La película, cuyo título provisional es "El Desafío", trata de un médico que debe tratar a un cosmonauta cuyo estado es demasiado grave para un vuelo de regreso a la Tierra.

¿Tom Cruise en el espacio?

El presupuesto del rodaje se mantiene en secreto. La agencia espacial rusa Roskosmos había anunciado el proyecto justo después de que la NASA informara de los planes de rodar en la EEI con la estrella de Hollywood Tom Cruise para la serie de películas de acción "Misión Imposible".

"Es un experimento", dijo el director de la película, Klim Shipenko. "No tengo a nadie a quien pedir consejo. No tengo ningún camarógrafo que me pregunte cómo filmar con la luz de la ventana", añadió en una rueda de prensa.

La actriz Yulia Peressild, que se sometió a un riguroso entrenamiento con el director para acostumbrarse a la ingravidez, dijo el lunes que la actuación y los cosmonautas eran "dos cosas opuestas". "Veremos si puedo combinar las dos cosas", añadió.

Retos técnicos en el espacio

El rodaje de la película requerirá varios retos técnicos. Shipenko tendrá que manejar la cámara, el sonido y la iluminación por su cuenta, y lidiar con las condiciones relativamente estrechas del segmento ruso de la ISS.

"Veremos qué se puede rodar en estas condiciones", dijo el director, y añadió: "Algunas cosas funcionarán, otras no. Tres cosmonautas profesionales estacionados en la ISS también protagonizarán la película.

Un zorro junto al cohete acelerador Soyuz-2.1a con la nave Soyuz MS-19 para la tripulación de la 66ª Expedición a la Estación Espacial Internacional (ISS).

"El guion cambia todo el tiempo y estoy aprendiendo mis líneas de nuevo, es realmente difícil", bromeó el lunes el comandante de la misión Anton Shkaplerov.

Para él, el viaje será también una prueba para ver si en el futuro se puede enviar al espacio a personas no profesionales en caso de emergencia médica, por ejemplo.

La actriz y el director se formaron en cuatro meses, y "es posible que podamos acortar aún más la formación de un especialista para enviarlo al espacio", según Shkaplerov.

FEW (AFP, dpa)