La primera mujer llega a la presidencia de Grecia

En su primera entrevista con la BBC después de tomar posesión del cargo en julio pasado, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, fue sorprendido mal parado: el periodista británico quiso saber por qué solo había dos mujeres en el nuevo gabinete. Mitsotakis explicó que, por desgracia, no hay tantas mujeres en Grecia que se interesen por la política. "¿Habla en serio? Estoy seguro de que yo mismo podría encontrar algunas mujeres para su gabinete", replicó el periodista. Desde entonces, se ha especulado en Grecia sobre cuándo el jefe de gobierno conservador, que en realidad favorece una política de centro moderada, dará el ejemplo y conseguirá que más mujeres entren a la política.

Ahora ha llegado el momento: este miércoles (22.01.2020) el parlamento griego ha elegido a Katerina Sakellaropoulou, presidenta del Tribunal Administrativo Supremo, como nueva presidenta de Grecia. La abogada independiente de 63 años sucederá al conservador de 67 años Prokopis Pavlopoulos, cuyo mandato termina en marzo.

"Una elección ejemplar"

Sakellaropoulou estudió derecho en Atenas y llegó al más alto tribunal del país en 1981. Después de estudiar en la Sorbona, enseñó derecho ambiental en la Academia Judicial Griega en Salónica, su ciudad natal. La decisión de que una mujer ocupe el cargo más alto del Estado tiene una importancia simbólica y, además, sirve como modelo a seguir para las jóvenes griegas, dice la politóloga ateniense Stella Ladi a DW. Sin embargo, la nueva presidenta no debe reducirse al hecho de ser mujer, señala. Sakellaropoulou es una abogada de éxito, responsable de importantes decisiones del Tribunal Administrativo Supremo. "Siempre buscaba el equilibrio, no la confrontación. Y esta actitud es particularmente importante para el cargo de presidente de la República", dice Ladi, que actualmente da clases en la Universidad Queen Mary de Londres.

Marcando tendencia: el Parlamento elige a la presidenta de la República

Según el periódico de Atenas Kathimerini, la nueva presidenta es considerada una personalidad fuerte y extrovertida que también tiene un gran interés en el arte y la cultura. ¿Pero por qué tardó tanto una mujer en llegar a la cima del Estado? "Tal vez era solo cuestión de tiempo; en cualquier caso, no diría que las mujeres son sistemáticamente excluidas de los puestos de responsabilidad en Grecia", dice la politóloga, señalando que el partido socialista KINAL ha elegido a una mujer para su dirección.

El presidente como figura integradora

El presidente en Grecia sólo tiene funciones representativas y se mantiene fuera de los asuntos políticos cotidianos. Sin embargo, se le considera un factor de integración cuyo discreto consejo se solicita especialmente en tiempos de crisis.

Prokopis Pavlopoulos (izq.) con Francois Hollande (der.)

El presidente saliente, Prokopis Pavlopoulos, cumplió con este deber cuando, en el apogeo de la crisis de la deuda, hizo campaña a favor de la permanencia de Grecia en la eurozona y para ello mantuvo estrecho contacto con su homólogo francés de entonces, François Hollande.

En cualquier caso, todos los ex presidentes tienen una cosa en común: fueron políticos experimentados y parte de la clase política. Con Katerina Sakellaropoulou todo es diferente. Su nombramiento es, por lo tanto, una decisión valiente, cree Stella Ladi. "Esta mujer no tiene un perfil de partido en particular. Es difícil predecir cómo actuará, especialmente para el partido conservador que la nominó", dice la politóloga.

