"La primera mujer" en viajar a la Luna... en cómic

Mucho antes de que el hombre pisara la Luna ya habían viajado allí, desde el arte, Julio Verne, Georges Méliès o Federico García Lorca. Ahora que la NASA proyecta que vuelvan a la Luna naves tripuladas con la misión Artemis, la agencia espacial nos sorprende con el lanzamiento de la novela gráfica de divulgación científica 'La primera mujer', con el expresivo subtítulo "Una promesa de la NASA para la Humanidad".

Se trata de Calle Rodríguez, "una mujer, una científica, una astronauta… en una misión única", que trata de hacer un homenaje a las pioneras del espacio. "Muchas de las cuales rompieron barreras para establecerse como 'las primeras' (…) Esta novela gráfica está inspirada en ellas y en aquellos de ustedes que están logrando sus primeras victorias", afirma la propia publicación, que se presenta como el "tomo nº1: del sueño a la realidad", por lo que no hay que descartar continuaciones.

Entre la ficción y la realidad

"Ahora estamos volviendo al espacio, al espacio profundo, con una nueva generación", manifestó el Administrador de la NASA, Bill Nelson, pocos minutos después dela vuelta a la Tierra de la nave Orión el pasado diciembre. "Somos aventureros, somos exploradores, siempre tenemos una frontera y esa frontera ahora es seguir explorando los cielos", agregó entonces.

De forma simbólica, la misión Artemis I finalizaba 50 años después del último alunizaje humano, ocurrido en 1972 con el programa Apolo, que en total logró que el hombre pusiera el pie sobre la superficie lunar en seis misiones, en la última de las cuales, la Apolo 17, se hicieron tres caminatas lunares. Los planes de la NASA son enviar la misión tripulada Artemis II en 2024, aunque sin alunizar, y al año siguiente la Artemis III, en la que los astronautas, entre ellos una mujer y un hombre afrodescendiente, finalmente pisarán la Luna por primera vez desde 1972.

Entre Calle Rodríguez y Lili Villarreal

La directora de aterrizaje, encargada de la recuperación de la cápsula en el mar tras volver a la Tierra, será la ingeniera colombiana Lili Villarreal, de 48 años y nacida en Cartagena. Ella misma explicó que es la "responsable por la seguridad de la tripulación, y también es responsable por la seguridad de todas las personas que ayudan a recuperar la tripulación".

Desde pequeña estuvo fascinada por la exploración espacial. Villarreal visitó a los 7 años con su familia el Centro Espacial Kennedy en Florida donde ahora es directora de programa. "Yo no sabía qué era el espacio hasta que vine al centro para visitantes, y vimos de cerca todos los cohetes exhibidos, y los trajes espaciales que fueron a la Luna", relató. "No podía creer que nosotros, la humanidad, hubiese logrado eso". "Me dije eso es lo que quiero hacer". Quizá este cómic genere nuevas vocaciones. Presumiblemente, para eso lo han hecho.