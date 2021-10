La prensa alemana: ¿Ya pasó la pandemia en América Latina?

El diario Süddeutsche Zeitung anota sobre el transcurso de la pandemia en América Latina: "Hace unos meses, Sudamérica registró casi la mitad de las muertes diarias de COVID-19, y en ningún lugar murieron más personas por este patógeno que allí. Ahora, sin embargo, las salas de los hospitales se están vaciando. El panorama es similar desde Tierra del Fuego hasta el Caribe: en todas partes, las tasas de infección disminuyen, los comercios vuelven a levantar sus persianas, las escuelas abren sus puertas. La normalidad vuelve y la primavera también llega al hemisferio sur. Las temperaturas suben y el ánimo también. […]

Las campañas de vacunación están ahora en pleno apogeo. El escepticismo de la vacunación, tal y como lo conocemos en Alemania o Estados Unidos, es más bien la excepción en Sudamérica. Ha habido epidemias en el pasado reciente, desde la fiebre amarilla hasta el Zika; la gente conoce el sufrimiento que pueden causar las epidemias y básicamente confía en el sistema de salud pública. […]

Además de la elevada disposición a vacunarse, existe otra ventaja, aunque más triste, para Sudamérica: la inmunidad natural. Solo en Brasil, una de cada diez personas se ha infectado con el patógeno desde el comienzo de la pandemia. Pero estas son solo las cifras oficiales: muy pocas personas se han sometido a pruebas. En Argentina, una de cada dos pruebas resultó positiva. En realidad, el número de infecciones es probablemente hasta cuatro veces mayor, según estiman los expertos; en el caso de Argentina, serían 20 millones de personas. Y eso, a su vez, correspondería a casi la mitad de la población del país.

Junto con el éxito de las campañas de vacunación, el elevado número de personas ya infectadas parece haber hecho que la variante delta no haya podido propagarse a gran escala hasta ahora. La gran pregunta ahora es si esto seguirá siendo así."

Tres presidentes en apuros: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana).

"Infraestructura de la corrupción"

El rotativo Frankfurter Allgemeine Zeitung escribe sobre el por qué los "Papeles de Pandora" no sorprenden a nadie en América Latina: "El grado de explosividad de la información es difícil de evaluar en este momento. No es ilegal tener empresas y cuentas en el extranjero si se declaran y sus propietarios cumplen sus obligaciones con el fisco.

Sin embargo, no se ve bien atesorar parte de la riqueza propia en paraísos fiscales. Especialmente en América Latina, que tiene la mayor desigualdad social del mundo, esto debería desencadenar revueltas, se podría pensar. Pero el entusiasmo de la población es limitado. La corrupción y el fraude se perciben como parte de la política. Todos los países han vivido innumerables escándalos mucho menos abstractos que los "Papeles de Pandora". Una gran parte de la población no tiene ni idea de lo que es una empresa offshore. Las historias de proyectos de construcción sobrevalorados y las imágenes de maletas llenas de sobornos son más tangibles. Esto no significa que las revelaciones no tengan consecuencias si se puede demostrar un delito.

Es comprensible que los medios de comunicación, al procesar la información filtrada, centren la mayor atención en las personas que todo el mundo conoce. Un presidente con una empresa offshore es un blanco fácil. Pero el problema de la evasión fiscal es mucho mayor. En los "Papeles de Pandora" aparecen miles de latinoamericanos menos celebres. Solo se puede adivinar cuántos tienen empresas y cuentas en el extranjero. Las empresas de buzones en Panamá no solo sirven para comprar pisos en Florida.

Se trata de ocultar el dinero. Según un informe de la Comisión Económica de la ONU, en 2018 se evadieron alrededor de 300.000 millones de dólares en impuestos en América Latina. Esto supone más del 6% del producto interior bruto de la región. Ese dinero falta en las arcas del Estado. Pero las consecuencias van mucho más allá: mientras existan lugares donde se pueda ocultar el dinero con tanta facilidad, América Latina no solo seguirá luchando contra la evasión fiscal. Estos paraísos fiscales también constituyen una infraestructura indispensable para la corrupción, el crimen organizado y, por tanto, indirectamente, para la violencia en la región."