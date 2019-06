La prensa alemana: China irrumpe en América Latina y la responsabilidad de los consumidores europeos de drogas

Handelsblatt: China conquista América Latina con Confucio, cultura y capital

"China está conquistando América Latina, no solo como socio comercial e inversionista. Ahora Pekín está muy familiarizado con la política y la sociedad del continente. La incursión de Pekín es vista con gran escepticismo por Washington.

En solo una década China ha expandido sus redes académicas, culturales y políticas en América Latina. Hoy en día, mantiene allí a corresponsales de prensa, diplomáticos, académicos, empresarios y banqueros chinos desde Chile hasta México. Están bien conectados, hablan español o portugués a la perfección y conocen al detalle la política local, las finanzas y la burocracia (...).

China se ha adentrado en América Latina que, como África, tiene reservas gigantescas de materias primas. Los chinos, a menudo acusados de explotar África, aplican otra estrategia en América Latina. Diplomáticos europeos en Brasilia cuentan que sus homólogos chinos entran y salen de importantes ministerios como si estuvieran en su casa. Agencias de noticias como "Xinhua" o "People's Daily" tienen varias docenas de corresponsales en la región e informan tanto en español como en portugués. Pekín otorga becas, abre una sede tras otra del Instituto Confucio, invita a periodistas, políticos y tomadores de decisiones a China, integrándose cada vez más en sociedades desde los Andes hasta las llanuras.

"Después de las malas experiencias en África, la política exterior china ahora se está convirtiendo en un 'poder blando' en América Latina", dice Tom Harper, politólogo de la Universidad de Surrey. Los diplomáticos de China trabajan discretamente, pero son altamente eficientes".

Militares chinos operan en la Patagonia argentina una estación de vigilancia espacial con una antena parabólica de 48 metros de altura. Una operación que llevan a cabo desde hace dos años, sin ninguna protesta. Una estación de este tipo en el hemisferio sur puede desempeñar un papel decisivo en una futura guerra cibernética. Cuando Estados Unidos coqueteó con la apertura de una base militar en Brasil, las protestas de líderes militares y políticos no se hicieron esperar, obligando a enterrar los planes.

También México, que está estrechamente relacionado con Estados Unidos, está abierto a la inversión china. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desea ejecutar, con la ayuda de Pekín, un Plan Marshall de 30.000 millones de dólares para América Central con el fin de construir infraestructura y generar empleo en la región. El propósito es frenar el flujo de refugiados hacia norte. Un cometido contra el que Donald Trump no puede dictar su veto, a pesar del escepticismo de Washington frente a la presencia de China en América Latina".

Neues Deutschland: "Países consumidores también son responsables"

"Alemania es uno de los mercados más importantes para los carteles de la droga. La demanda aquí promueve el crimen relacionado con las drogas en países de producción, o de tránsito, como la República Dominicana.

En Alemania, unas 600.000 personas consumen diariamente drogas. Aquí se consumen, cada año, 220 toneladas de drogas. 'Si compra cocaína en la calle o en Internet, no pregunta ¿de dónde vienen estas cosas? En ese momento, no le importa que el consumo de drogas no solo sea perjudicial para usted, sino que también ayude a intensificar la violencia y destruir la paz social en los países productores y de tránsito. La adicción a las drogas arrastra una interminable cadena de atrocidades, asaltos, secuestros, asesinatos', cuestiona Hermann Rottmann, sacerdote emérito que lleva muchos años de experiencia en la asistencia de drogadictos.

La violencia es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible de una sociedad. Por eso el sociólogo Georg Krämer ve a los países consumidores como responsables. Este editor de numerosos libros sobre políticas de desarrollo dice que sin la demanda en Alemania y otros países europeos, no serían transportadas toneladas de cocaína por todo el mundo. 'El narcotráfico es un acelerador de la violencia. La perspectiva de altas ganancias lleva a que las bandas criminales se vuelvan cada vez más despiadadas. Los ciudadanos se convierten en víctimas del consumo y la arbitrariedad de los brutales narcotraficantes', agrega.

Krämer apunta a estadísticas que ubican el paraíso vacacional de República Dominicana como uno de los países más peligrosos del mundo. No muy lejos de los resortes turísticos, unas siete personas son asesinadas cada día. "Los jóvenes involucrados en el narcotráfico pueden ganar mucho dinero fácil, pero algunos abandonan la escuela y caen en una espiral de violencia".

