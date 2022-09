La polaca Swiatek vence a Jabeur y gana su primer US Open

En otra implacable actuación en una final, la joven tenista polaca Iga Swiatek derrotó este sábado (10.09.2022) a la tunecina Ons Jabeur para alzar su primer título del Abierto de Estados Unidos y tercer Grand Slam de su carrera.

Swiatek, la número uno mundial, superó a Jabeur, quien será número dos el lunes, por 6-2 y 7-6 (7/5) en una hora y 51 minutos de juego en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

La polaca, de 21 años y doble campeona de Roland Garros (2020 y 2022), sigue intratable en las finales, con un pleno de triunfos en las 10 últimas que ha disputado, sin ceder un solo set.

"No sé" cómo lo he conseguido, aseguró la joven polaca en la premiación. Al llegar a Nueva York "no esperaba mucho. Era un tiempo desafiante", recordó. "Tenía que estar enfocada y este torneo fue muy desafiante porque Nueva York es tan ruidosa, tan loca, hay tantas tentaciones en la ciudad, gente inspiradora que he conocido. Es realmente increíble para mí y estoy muy orgullosa de haberlo sabido manejar mentalmente", afirmó.

Del otro lado, Jabeur, subcampeona en julio en Wimbledon, dejó escapar su segunda oportunidad de ser la primera tenista árabe y africana en alzar un título de Grand Slam. La tunecina, de 28 años, se sobrepuso a un inicio fulgurante de Swiatek, que se llevó el primer set en media hora, y plantó batalla en el segundo hasta forzar el 'tiebreak', en el que llegó a tener una ventaja de 4-5.

"Lo he intentado de verdad, pero Iga no me lo ha puesto fácil", reconoció. "Ella merecía ganar hoy. Hoy no me cae muy bien, pero no pasa nada", dijo con una ligera sonrisa. "Voy a seguir trabajando duro y vamos a conseguir este título pronto". (AFP)