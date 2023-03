La planta en Chile que produce combustible sintético para Alemania

"Haru Oni" es el nombre de la planta de e-fuel o combustible sintético recién inaugurada en Chile. Se trata de la primera planta piloto del mundo de un combustible casi neutro en emisiones de CO2. A partir de abril de 2023, la empresa chilena "Highly Innovative Fuels", o "HIF" para abreviar, iniciará la producción de los primeros 130.000 litros de e-fuel.

En medio de una fascinante geografía de ríos y el Océano Pacífico, un lugar donde se sienten los espíritus de Fernando de Magallanes y Sir Francis Drake, un "Porsche AG" nos lleva a visitarla.

Bajo un cielo azul y un fuerte viento del noreste, el "Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid" llega a la entrada de las instalaciones hacia las 16.00 horas. Todavía tiene combustible convencional en el depósito, pero está a punto de repostar combustible sintético (e-fuel).

De esta forma, la empresa alemana, que compra el volumen de producción anual durante 25 años, quiere demostrar que el combustible del motor funciona sin causar daños. El mensaje es simple: si un auto como este puede repostar y circular con él sin problemas, también funcionará en millones de vehículos convencionales.

Gasolina del futuro

Tatiana Alegre, de 59 años, trabaja como directora general de HIF. Comienza su recorrido con la DW delante de la imponente unidad de electrólisis. El fuerte viento hace temblar el casco de seguridad blanco, obligatorio para el recorrido. Las ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora son molestas por lo ruidosas. A Alegre no le importa, conoce las condiciones desde que empezó la construcción de la planta en 2021.

El proyecto surgió cuando, en 2018, un empleado alemán de la empresa Andes Mining Energy se reunió con representantes de Porsche. El resultado es la planta Haru Oni. HIF Global está ahora a punto de convertirse en el mayor proveedor industrial de combustible sintético del mundo. Si se le pregunta a Tatiana si cree que aquí se producirá parte de la gasolina del futuro, la peruana asiente con la cabeza con tanta energía, que su casco empieza a tambalearse.

Punta Arenas también se beneficiará

Mientras lo afirma, tres enormes rotores de la turbina eólica trabajan ruidosamente en lo alto, como para demostrarlo. A una altura de hasta 148,50 metros, el aerogenerador de 3,4 megavatios construido por "Siemens Energy AG" genera energía para la producción de gasolina en el terreno de 5,7 hectáreas. En realidad, 1,2 megavatios serían suficientes para ello, el resto se almacenará pronto en baterías.

En la próxima fase de expansión, la población de Punta Arenas también se beneficiará de la electricidad verde así producida.

E-fuels: ¿verdadera innovación o excusa para seguir vendiendo coches tradicionales?

Pero, ¿cómo se produce el e-fuel? La electricidad generada por el aerogenerador se utiliza para la electrólisis, que divide el agua en hidrógeno y oxígeno. A continuación, el hidrógeno se combina por síntesis con CO2 extraído de la atmósfera. Así se produce el e-metanol. La planta produce 20,5 kilogramos de hidrógeno verde por hora durante su funcionamiento. Con ello, se apuesta por un mercado de futuro, ya que, según la consultora McKinsey, Chile planea una producción de hidrógeno por valor de más de 30.000 millones de dólares de aquí a 2050.

Desde principios de verano, también extraerán 150 kilogramos de CO2 del aire por hora en la Patagonia. "La producción total de Haru Oni de 3,25 millones de litros de combustible neutro para el clima se destinará a Porsche durante su vida útil. La planta piloto fue construida por HIF, con la participación de Siemens Energy, Enel, Exxon Mobil, ENAP y Gasco. Los costes de construcción pasaron de 51 a 74 millones de dólares, a los que hay que sumar 8,23 millones de euros aportados por el ministerio alemán de Economía y Protección del Clima. La gran fábrica comercial se está construyendo a once kilómetros de distancia, mientras que los hasta 60 aerogeneradores que se necesitarán entonces están situados justo al lado de Haru Oni. En solo tres años, la producción anual de e-fuel alcanzará los 66 millones de litros, y dos años después, los 550 millones de litros. Se espera que la fábrica funcione durante 25 años.

¿Combustibles sintéticos solo para barcos y aviones?

Pero, ¿cómo se entiende todo esto? El profesor Maximilian Fichtner trabaja como director gerente del Instituto Helmholtz de Ulm para el Almacenamiento Electroquímico de Energía y escribe por email: "No soy de la opinión de que los e-fuels vayan a desempeñar un papel mayor en los automóviles, hay soluciones más respetuosas con el clima y más eficientes". Y añade: "No me opongo a los e-fuels, porque los necesitaremos como única opción en sitios que no pueden funcionar eléctricamente, por ejemplo, en barcos o aviones".

HIF ya está construyendo otras dos fábricas de e-fuel en Estados Unidos y Australia. Según la presentación en PowerPoint de HIF, producirán hasta 2.400 millones de litros de e-fuel al año. El profesor Fichtner afirma: "Haru Oni producirá algo más del uno por ciento de las necesidades de combustible para automóviles de Alemania a finales de la década. Se necesitarían unas 5.000 plantas de este tipo para satisfacer la demanda mundial y tener un efecto climático notable". Y más adelante: "Hasta ahora nadie me ha podido decir dónde podrían ubicarse estas fábricas y para cuándo podrían suministrar estas cantidades". Sin embargo, con las tres plantas HIF en construcción se llegaría al 5 por ciento de la demanda alemana en 2028.

En la Patagonia, la siguiente parada con Alegre conduce directamente al surtidor del combustible sintético. Aquí, la brisa es tan fuerte, que solo la correa ajustada a la barbilla impide que el casco salga volando. El surtidor se introduce fácilmente en la boquilla del vehículo y 80 litros del combustible sintético entran en el depósito. La empresa prefiere guardar silencio sobre el precio por litro. Pero si la producción aumentara, como está previsto, el precio se reduciría considerablemente. Hasta ahora, se logra producir e-fuel con una pureza de 93 octanos.

Refinado con aditivos, el valor se eleva a 98 octanos. La pregunta sigue siendo: ¿nos "salvarán" estas plantas o servirán de excusa para mantener durante más tiempo los 1.300 millones de coches de gasóleo y gasolina que se utilizan en todo el mundo?

(gg/ms)