La OTAN promete ayudar a Ucrania a afrontar el invierno

La reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la mayor alianza militar del mundo no versa sobre el suministro de armas a Ucrania, que está siendo atacada por Rusia, sino sobre la llamada "ayuda de invierno", es decir, mantas, tiendas de campaña, ropa de abrigo, generadores, transformadores y aparatos que emiten interferencias para defenderse de los drones. "La OTAN solo suministra equipos no letales", había subrayado una vez más el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes de la reunión de Bucarest. Las armas solo pueden y deben ser suministradas por los distintos Estados miembros de la OTAN, no por la Alianza como organización. De otro modo, podría interpretarse como si tomara parte en la guerra. La alianza militar quiere evitar a toda costa un enfrentamiento abierto con Rusia y su gobernante Vladimir Putin. Stoltenberg está convencido de que Rusia, por su parte, no está planeando un ataque contra el territorio de la OTAN.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, que visitó Kiev el lunes con seis colegas bálticos y nórdicos, cree que se necesitan más tanques, sistemas antiaéreos y otras armas pesadas para llevar a Ucrania a la victoria contra la agresora Rusia. "¡Mantengan la calma y den tanques!", tuiteó Landsbergis tras su visita a Ucrania.

En entrevista con DW, el ministro de Asuntos Exteriores lituano dijo en Bucarest que la prioridad era asegurar el suministro de electricidad, pero que también se necesitaban más armas. "Necesitamos el suministro de tanques a Ucrania", dijo Landsbergis. Esto es importante para cambiar el rumbo de la guerra a favor de Ucrania. Sin embargo, no es de esperar que en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se asuman compromisos concretos para suministrar más armas pesadas. Esto es precisamente lo que desearía el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, invitado a una cena en el palacio de mármol postcomunista de Bucarest.

Generadores para Ucrania: ayuda para la supervivencia en invierno.

Ayuda de invierno del G7

En Bucarest, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, quiere centrarse en la ayuda práctica que debería permitir a la población ucraniana superar este invierno. Cuando los periodistas le preguntan por más armas procedentes de Alemania, se refiere con evasivas a lo que Alemania ya ha entregado, incluido un moderno sistema de defensa Iris-T. El año que viene le seguirán tres más.

Alemania ha prometido 150 millones de euros de ayuda para el invierno. En una reunión improvisada de los mayores países industrializados de Occidente y una quincena de socios de la OTAN, Annalena Baerbock, que preside actualmente el G7, quiere recoger el mayor número posible de donaciones para Ucrania. Habría que coordinar los esfuerzos. Estados Unidos ha anunciado un paquete más amplio de ayuda para el invierno.

Adhesiones difíciles

No se esperan avances en Bucarest en el tira y afloja con Turquía sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Turquía exige una mayor cooperación de Suecia, en particular en la persecución de presuntos terroristas. Los 30 países de la OTAN deben estar de acuerdo con la admisión de Suecia y Finlandia, que se solicitó en mayo. Solo está pendiente el "visto bueno" de Turquía y Hungría. Como candidatos a la adhesión, Suecia y Finlandia ya asisten a casi todas las reuniones del Consejo de la OTAN, incluida la de Bucarest.

La adhesión de Ucrania no está en la agenda. Según diplomáticos de la OTAN, la adhesión es imposible mientras continúe la guerra. Por su parte, Gabrielius Landsbergis, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, se pronunció en Bucarest a favor de la rápida adhesión plena de Ucrania. En 2008, la OTAN, que entonces se encontraba en una situación geopolítica completamente diferente, se había mostrado a favor de la adhesión de Ucrania y Georgia en una cumbre celebrada en Bucarest, pero sin fijar una fecha. "La puerta de la OTAN sigue abierta", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ya asistió a la histórica cumbre de 2008 como primer ministro noruego.

(gg/ers)