La OTAN da visibilidad al refuerzo de sus tropas en Letonia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el primer ministro letón, Krisjanis Karins, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reiteraron este martes (08.03.2022) en Letonia su apoyo al refuerzo del flanco oriental de la Alianza Atlántica y renovaron su apoyo a Ucrania.

En una demostración de solidaridad que repetía las declaraciones de los líderes de la OTAN y los países occidentales contra la invasión rusa de Ucrania, todos ellos condenaron la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión que mantuvieron en la mayor base militar letona, en Adazi, a 120 kilómetros de la frontera con Rusia.

El primer ministro letón, anfitrión del encuentro, declaró a la prensa que la presencia de la OTAN en Letonia queda reforzada por las decisiones de España y Canadá de enviar más tropas al Grupo de Batalla de la Presencia Avanzada Reforzada, que tiene su base en Adazi, al tiempo que anunció su intención de aumentar el gasto militar al 2,5% del Producto Interior Bruto de Letonia. "Somos un país pequeño pero formamos parte de la alianza militar más poderosa del mundo y contribuimos a ella", dijo Karins.

Letonia ha donado a Ucrania misiles antiaéreos Stinger y munición, así como equipamiento militar. Medios locales informaron de que los envíos de armas desde Letonia llegaron la víspera del comienzo de la invasión rusa, el 23 de febrero. Fue justo cuando el ministro letón de Exteriores, Edgars Rinkevics, llegó a Kiev para mostrar su solidaridad con Ucrania y tuvo que regresar a su país por vía terrestre por quedar cerrado el espacio aéreo ucraniano.

Jens Stoltenberg, durante la rueda de prensa posterior al encuentro con los mandatarios de Canadá, España y Letonia.

Mientras tanto, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, afirmó que no era el momento de plantear una adhesión de su país a la OTAN. "Si Suecia eligiera enviar una solicitud, eso desestabilizaría aún más esta parte de Europa y aumentaría las tensiones. Suecia contribuiría así a desestabilizar la situación", dijo en rueda de prensa Andersson tras discutir con toda la oposición el panorama creado por el conflicto bélico en Ucrania.

Por el contrario, desde los Balcanes llegan declaraciones en sentido opuesto.El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, pide en una entrevista la adhesión de su país, no reconocido por todos los estados miembro, tanto a la UE como a la OTAN. "En esta situación extraordinaria no podemos comportarnos como en tiempos normales. Así que el proceso de adhesión a la UE y a la OTAN no puede hacerse como se ha hecho hasta ahora", dijo Kurti a la AFP. "Es imperativo que Bruselas, la capital de la UE y de la OTAN, se replantee una nueva forma de expansión hacia los Balcanes Occidentales", insistió Kurti.

También Bosnia ha pedido hoy el estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea. El jefe de turno de la terna presidencial bosnia, Zeljko Komsic, lo solicitó a Bruselas en una carta en que afirma que, tras la invasión rusa de Ucrania, "más que nunca es necesaria la unidad europea y una señal clara de que los Balcanes Occidentales son parte de Europa y los países que lo forman futuros miembros incuestionables".

