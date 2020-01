La OTAN asume la hipótesis de que el avión ucraniano pudo ser derribado

"No entraré en detalles sobre nuestra inteligencia, pero lo que puedo decir es que no tenemos razón para no creer los informes que hemos visto de diferentes capitales de aliados de la OTAN", aseguró el secretario general de la Organización, Jens Stoltenberg, a su llegada a una reunión de cancilleres europeos para abordar la tensión entre Irán y Estados Unidos. El avión, dijo Stolgenberg, "pudo ser derribado" por los sistemas de defensa aérea iraní, y pidió una "concienzuda investigación" en la que coopere Irán.

"Necesitamos establecer todos los hechos, y es exactamente por eso por lo que es importante que tengamos total cooperación del lado iraní en tal investigación". De hecho, Irán ha permitido hoy a representantes ucranianos acceder a las grabaciones de la caja negra del avión siniestrado.

Ucrania no descarta ninguna posibilidad

"A día de hoy no disponemos de suficientes motivos para afirmar que entre los restos del avión hay alguna clase de sustancia que nos hable de un atentado terrorista o de una, digamos así, catástrofe 'no natural' del avión", dijo el ministro de exteriores de Ucrania, Vadim Pristaiko, en una rueda de prensa en la que pidió

El ministro de Exteriores de Ucrania, Vadim Pristaico, durante su rueda de prensa.

Barajamos todas las versiones. Nuestro principal objetivo es establecer todas las causas de la tragedia de la manera más justa e imparcial, y si alguien es culpable, encontrar a los culpables", señaló. "Hemos tenido acceso a las piezas del avión, al lugar del siniestro...a las cajas negras, con las que en breve esperamos emprender la reconstrucción de las conversaciones", explicó.

El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Iván Bakánov, también aludió hoy al posible impacto de un misil lanzado por un sistema de misiles TOR-M1, aunque añadió que dicha versión también despierta muchas interrogantes relacionados con el funcionamiento de la batería rusa y el alcance del misil.

"El tema es demasiado importante como para sacar ahora conclusiones precipitadas", dijo Bakánov, quien reconoció que la versión del atentado terrorista también es valorada en profundidad.

lgc (efe/afp)

