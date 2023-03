La ONU logra histórico acuerdo para proteger la altamar

Los países de la ONU alcanzaron la madrugada de este domingo (05.03.2023) un acuerdo para crear el primer tratado internacional de protección de la altamar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para contrarrestar las amenazas que pesan sobre ecosistemas vitales para la humanidad.

El consenso llegó tras una maratónica ronda de negociaciones que arrancó el 20 de febrero y que tenía previsto su cierre para este viernes, pero que continuó durante toda la noche y la jornada del sábado, con más de 35 horas seguidas de discusiones, para limar las últimas diferencias. Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas.

"El barco llegó a la costa", anunció la presidenta de la conferencia, Rena Lee, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, entre los aplausos de los delegados. Para llegar a este momento no solo pasaron las 35 últimas horas, sino más de 15 años de discusiones, incluidos cuatro de conversaciones formales.

Tratado esencial

El tratado es considerado esencial para conservar el 30 por ciento de los océanos del mundo hacia 2030 como prometieron los gobiernos del globo en un acuerdo firmado en Montreal en diciembre. Actualmente apenas el 1 por ciento de la altamar está protegida. La adopción formal del tratado, sin embargo, tendrá que esperar algo más, hasta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos utilizados en él y se traduzca a los seis idiomas oficiales de la ONU.

El texto acordado no puede sufrir alteraciones significativas, dijo Lee a los negociadores, pese a que Rusia quiso dejar la puerta abierta para realizar algunos ajustes. "No habrá reapertura ni negociaciones sustanciales", dijo la presidenta del encuentro. La altamar comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país.

Por ello, y pese a su enorme importancia para el planeta, la altamar ha sido gestionada por una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.

DZC (EFE, AFP)