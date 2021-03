La ONU lanza alarma por 41 homicidios en la ciudad colombiana de Buenaventura

Afrocolombianos en Buenaventura

Reubicados, ¿están mejor?

“Derribé mi casa, como lo exigían. Nos engañaron: en la escritura dice que es gratis, no un intercambio. No nos han dado el computador ni los 400.000 pesos prometidos. No hay centro de salud. A los pescadores, el estero San Antonio les queda lejos. El transporte público no viene”. Líder del barrio San Antonio, vivía en una casa palafítica. Llegó, desplazada, a Buenaventura a los 7 años.