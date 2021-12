La OMS alerta de un "tsunami" de contagios por la variante ómicron

El auge de la variante ómicron del coronavirus, unido a la persistencia de la anterior variante delta, está produciendo un "tsunami de nuevos casos", alertó este miércoles (29.12.2021) el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió que se extremen las medidas sociales para frenar los contagios y señaló que "los no vacunados tienen mayor riesgo de morir por la enfermedad, sea cual sea su variante".

Las cifras récord de contagios, que ya se acercan al millón de casos diarios, "van a seguir añadiendo presión a sistemas sanitarios al borde del colapso, con sus trabajadores ya agotados", destacó Tedros en rueda de prensa. Tedros subrayó que ante el rápido avance de la variante ómicron se debe prestar atención a la campaña de vacunación, pero también a "medidas de salud pública" que eviten saturar las redes sanitarias y "puedan mantener abiertas las sociedades y a los niños les permitan ir a la escuela".

Récord de casos en diversos países

Varios países han venido marcando récord de contagios estos días. Entre ellos, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia y España. Hoy fue el turno de Estados Unidos, que registró un récord de 265.427 nuevos casos diarios de media, según la universidad Johns Hopkins. La media de casos nuevos por día en los últimos siete días en el país superó el récord de 251.989 alcanzado en enero de 2021.

Dinamarca, actualmente el país con más nuevos casos respecto a su población, batió también su récord absoluto con 23.228 contagios en 24 horas. Sin embargo, este último récord se explica en gran parte por un número muy elevado de pruebas PCR efectuadas después de Navidad, mientras que la tasa de pruebas positivas se mantiene casi estable en 12,3%, según los datos de las autoridades sanitarias.

Dosis de refuerzo como protección

En Alemania, el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, advirtió de que la incidencia real de contagios podría ser muy superior a la que reflejan los datos de que se dispone, distorsionados por las festividades navideñas. "Los datos actuales implican el peligro de subestimar la situación real", afirmó, ya que el reporte de datos se ralentiza y se llevan a cabo menos test. Lauterbach insistió en la necesidad de acelerar la vacunación y recordó que solo la dosis de refresco ofrece una protección más efectiva frente a la variante ómicron.

El máximo responsable de la OMS recordó que en 2021 han fallecido 3,5 millones de personas por la pandemia, frente a los menos de 2 millones que murieron el pasado año. Y se quejó de no haber logrado el objetivo de un 40% de tasa de vacunación global. "Era una meta plausible, y no haberla alcanzado no sólo es una vergüenza moral, sino que ha costado muchas vidas y ha dado al virus la oportunidad de expandirse y mutar", dijo Ghebreyesus en su rueda de prensa.

