La NASA descubre más de 300 exoplanetas con ayuda de la inteligencia artificial

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció el martes (23.11.2021) el descubrimiento de 301 nuevos exoplanetas gracias a una muestra de datos recopilados con ayuda de la inteligencia artificial (IA), información que publicó la revista especializada The Astronomical Journal.

El hallazgo fue posible con la red neuronal de aprendizaje profundo llamada ExoMiner, que jugó un rol fundamental para ubicar los hasta ahora desconocidos planetas que se encuentran fuera del Sistema Solar.

La NASA lleva años investigando estos planetas extrasolares con la ayuda del telescopio espacial de Kepler. Esta nave espacial se encuentra orbitando alrededor de Sol, recopilando datos y buscando nuevos planetas. Debido a que la nave de Kepler tiene miles de estrellas en su campo de visión, la búsqueda de estos potenciales exoplanetas es una tarea que puede llevar mucho tiempo.

¿Cómo funciona la red ExoMiner?

No así para la red neuronal ExoMiner, que utilizó la información recopilada por la NASA para poder aprender de análisis previos, y así distinguir y determinar de forma fiable, veloz y precisa si los objetos observados son o no un exoplaneta real o si se tratan de "falsos positivos".

"A diferencia de otros programas de aprendizaje automático para la detección de exoplanetas, ExoMiner no es una caja negra: no hay ningún misterio en cuanto a por qué decide que algo es un planeta o no", afirmó Jon Jenkins, especialista en exoplanetas del Centro de Investigación Ames de la NASA.

"Podemos explicar fácilmente qué características de los datos llevan a ExoMiner a rechazar o confirmar un planeta", agregó.

¿Qué características tienen estos exoplanetas?

La NASA lleva tiempo observando planetas que se encuentran fuera de este Sistema Solar con el objetivo de hallar cuerpos que puedan albergar vida -crucial para determinar si existen otras especies fuera de la teirra-. Antes del descubrimiento del ExoMiner, ya se habían confirmado al menos 4.569 planetas extrasolares.

De los más de 300 exoplanetas identificados, ninguno tendría alguna similitud con la Tierra, ni sería habitable. Sin embargo, muchos comparten características parecidas entre ellos, en el "vecindario galáctico".

"Estos 301 descubrimientos nos ayudan a comprender mejor los planetas y los sistemas solares más allá del nuestro, y lo que hace que el nuestro sea tan único", añadió Jenkins.

"Ahora que hemos entrenado a ExoMiner usando datos de Kepler, con un poco de ajuste fino, podemos transferir ese aprendizaje a otras misiones, incluida TESS, en la que estamos trabajando actualmente", subrayó Hamed Valizadegan, líder del proyecto ExoMiner.

