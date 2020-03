"La Muralla ¡SOY YO!": protección de los niños de Cartagena contra la explotación sexual

En la costa caribeña colombiana se encuentra Cartagena de Indias, un popular destino vacacional. La mezcla entre la herencia colonial y la cultura afrocolombiana de Cartagena es única. Las calles estrechas, sus casas coloridas y balcones floridos invitan a pasear y a descansar. Sin embargo, no todos los turistas vienen aquí por la encantadora atmósfera. Durante años, Cartagena ha sido un punto de atracción para el turismo sexual enfocado en menores de edad.

Redes de prostitución reclutan niños a través de las redes sociales

La prostitución infantil es un problema serio en la ciudad. El 26% de los habitantes de Cartagena viven en la pobreza. Muchas familias no ven otra alternativa para salir de la miseria que vender a sus hijas e hijos jóvenes a las redes de prostitución para pedófilos. Las víctimas son abordadas cada vez más a través de las redes sociales.

Fernando (nombre ficticio) tenía 13 años cuando un desconocido le hizo una supuesta oferta en Facebook: "Cuando me ofrecieron pagarme por sexo, acepté ingenuamente porque no tenía suficiente dinero para vivir. No tenía ni idea de cuánto lamentaría esa decisión", dijo a Deutsche Welle. Durante dos años fue regularmente abusado y amedrentado por un grupo de hombres. Él logró salir de eso gracias a una iniciativa local: “La Muralla ¡SOY YO!”

La parte antigua de Cartagena está rodeado por una muralla en buen estado.

La prostitución infantil, ignorada por miedo a la estigmatización

Fundada en 2009 por la ONG Renacer, la iniciativa “La Muralla ¡SOY YO!" se dedica a la lucha contra la prostitución infantil en Cartagena. Su meta es promover la prevención, sensibilizar y hacer visibles estos delitos contra menores de edad, así como impulsar los juicios y condenas correspondientes. Al Igual que el muro que defendió el centro histórico de Cartagena de los invasores del siglo XVI, la iniciativa de “La Muralla ¡SOY YO!" representa una protección simbólica que se creó para defender a niños y jóvenes. Con ese fin, las autoridades locales están trabajando en conjunto con el sector turístico. A través de talleres, los taxistas, barmen y hoteleros han aprendido cómo reconocer y denunciar las actividades de los pedófilos.

"Como todo destino vacacional, teníamos miedo de ser estigmatizados y de sufrir pérdidas en el número de visitantes. Pero la ciudad ha decidido enfrentarse al problema y tomar una postura clara contra estos delitos”, explicó a DW Irvin Pérez, autoridad de Turismo en Cartagena.

Sin timidez ante la confrontación

Víctor Padilla, padre de tres hijos, trabaja alquilando sillas reposeras en la playa de Castillogrande. Antes de conocer la iniciativa, Padilla no era consciente de que lo que sucedía frente a sus ojos era abuso infantil. Desde hace diez años que forma parte de la iniciativa de protección de niños.

"Si vemos a alguien comportarse mal le diremos que eso aquí no será tolerado. No podemos dejar a nuestros niños y jóvenes con estos criminales. Mi compromiso viene del corazón. Nadie me fuerza a hacerlo. Lucho por la comunidad y lo hago con las manos, los pies, los dientes. Con todo lo que tengo”, dijo Padilla a DW.

Los hoteles también están luchando activamente contra la explotación de niños y jóvenes. En el Holiday Inn del distrito de Bocagrande, los menores de edad son especialmente vigilados. El hotel hace todo lo posible para ser un lugar seguro: "Todos los empleados conocen el protocolo para reportar. Si se registra algún comportamiento inusual, dan un código secreto a sus superiores, quienes se ponen en contacto con el servicio de seguridad y la policía”, afirmó el jefe de seguridad, Álvaro Cadena.

Rosalva Guerrero (izquierda), psicóloga de la escuela Nuestra Señora del Carmen.

La sensibilización como prevención

Para impedir el abuso y la explotación sexual de menores, la iniciativa organiza talleres de sensibilización en las escuelas. Rosalva Guerrero, psicóloga de la escuela Nuestra Señora del Carmen, considera que los talleres han sido exitosos: "El número de víctimas por explotación sexual ha disminuido considerablemente en los últimos años. Ahora que todos sabemos de qué se trata, hablamos del tema con más libertad, tanto estudiantes como profesores. Esta es una parte importante del trabajo de prevención", declaró Guerrero.

El trabajo de prevención llegó lamentablemente demasiado tarde para Fernando. Cuando él buscaba desesperadamente una salida a la prostitución, un amigo lo envió a Renacer, la ONG en la que se basa "La Muralla ¡SOY YO!". Ahí encontró ayuda: "Cuando llegué, comenzó para mí una especie de proceso de desintoxicación. Les debo mi vida", declaró él. Allí aprendió mucho sobre la autoestima, las tácticas de defensa y protección legal. Aprendizaje que ahora transmite a otros jóvenes, como integrante del muro de protección de Cartagena.

(ju/cp)

