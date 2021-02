La mujer del "Chapo": ¿quién es Emma Coronel?

Tal vez Netflix se arrepienta ahora de haber rechazado hacer una cuarta temporada de su serie "El Chapo”, sobre el capo del narcotráfico Joaquín Guzmán.

La detención de su esposa, Emma Modesta Coronel Aispuro, en Washington, bajo el cargo de tráfico internacional de estupefacientes, ofrece suficiente material para una continuación. Sin embargo, ya solo la vida de esta mujer de 31 años podría ser el argumento de un guión para una serie propia.

La historia comenzaría en 1989, en un rancho en La Agostura, una pequeña aldea en el norte de México. Ya el nombre con que se conoce esa región, en la que crece Emma Coronel, es un claro indicio de la dirección en la que se desarrolla la historia: "El triángulo dorado del narcotráfico”.

La reina de belleza y el capo del narcotráfico

Emma Coronel nació en Santa Clara, California, Estados Unidos, cerca de San Francisco. Cuando era apenas una jovencita, participó en certámenes de belleza. En 2006 derrotó a todas sus competidoras y obtuvo la corona de Canelas, una ciudad en el estado mexicano de Durango. La Administración de Control de Drogas (DEA), la autoridad contra el narcotráfico de EE. UU., asegura que Emma Coronel estuvo implicada en el tráfico de drogas desde niña.

Es por eso que no sorprende que Coronel haya conocido a los 17 años a Joaquín Guzmán Loera, alias "el Chapo”, el jefe del famoso cártel de Sinaloa.

Emma Coronel, la esposa de Joaquín "el Chapo" Guzmán.

Guzmán es 32 años mayor que ella, pero ellos dicen que es "amor verdadero”. "Me conquistó con la forma cómo me trataba. No me traía grandes regalos, sino se ganaba a la gente con su forma de ser”, recuerda Coronel más tarde, en una entrevista.

La boda no pudo hacerse esperar. "El Chapo” se casó con la reina de belleza justo cuando ella cumplió 18 años, el 2 de julio de 2007. Por iglesia, y en un círculo familiar íntimo, según informa la feliz pareja. Para el capo de la droga es su cuarto matrimonio. Pero, como corresponde a un éxito de Netflix, hasta el día de hoy hay dudas sobre si el matrimonio fue realmente celebrado.

La joven madre que no se enteraba de nada

Se considera que esto que sigue está fundamentado, pero en una serie habría sido seguramente cortado por el editor. Emma Coronel estudió periodismo durante una época que ella describe como "relativamente normal”. Pero eso cambió en 2011, cuando se mudó a Lancaster, California, y trajo al mundo mellizas: María Joaquina y Emali Guadalupe.

Pero la joven mamá desiste de eternizar el nombre del padre en la partida de nacimiento: Estados Unidos ofrecía en ese entonces cinco millones de dólares por la cabeza del "Chapo" Guzmán. Además, ve de vez en cuando a su marido, solo "cuando sus actividades marchan más o menos normales”.

Coronel se da cuenta rápidamente de cómo debe venderse a la opinión pública. Jura que nunca vio a su esposo con armas ni con drogas. "Nunca me dijo que tenía algo que ver con las drogas”, segura, "y si tiene muchos problemas, no se le nota para nada”.

Pero la imagen que transmite no corresponde con la que tienen de ella los investigadores de la DEA. Según ellos, Emma Coronel conoce los pormenores del funcionamiento del cártel de Sinaloa y está implicada activamente en el comercio con drogas, en el tráfico de cocaína, heroína y marihuana en Estados Unidos.

Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De película: la espectacular fuga del "Chapo” en 2015

Aparte de eso, Coronel colaboró especialmente en la huida espectacular de su marido de una cárcel mexicana, en 2015. Esta estuvo tan perfectamente organizada, que cualquier relato cinematográfico se queda corto.

"El Chapo” logra escapar a través de una abertura en la ducha de su celda de la prisión de alta seguridad de Altiplano. Y como corresponde a un capo del narcotráfico, una motocicleta lo esperaba en el túnel de 1,6 kilómetros que había sido excavado durante un año. Con ella, Guzmán huye a toda velocidad hacia la libertad.

Según las acusaciones, Emma Coronel pagó millones de dólares en sobornos para que eso fuera posible, y planeó otras fugas luego de que su marido fuera nuevamente detenido por las autoridades. El gobierno mexicano también habría sido presionado por ella para que se mejoraran las condiciones del encarcelamiento del "Chapo”.

El túnel por el cual huyó el "Chapo" Guzmán de la cárcel de alta seguridad del Altiplano, cerca de Ciudad de México.

Terminó la carrera de la "Kardashian de Sinaloa”

Hacia el exterior, Emma Coronel da la imagen de la madre perfecta. Y eso tiene su precio. Para el séptimo cumpleaños de sus hijas gastó más de 24.000 dólares por una decoración completa de Barbie en color rosa. Con ese dinero podría haber contribuido con iniciativas para la lucha contra el crimen organizado en México, dicen los críticos.

En 2019 llega el triste final, al menos para el "Chapo”. El narcotraficante es condenado por un juez en Nueva York, luego de un proceso de tres meses, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se lo acusa de entre 2.000 y 3.000 asesinatos, cometidos personalmente y por encargo.

El único consuelo es su fiel esposa, que todos los días lo saluda tirándole un beso en la sala de la corte. Allí, Emma Coronel deja entrever que sí sabía de los negocios de su esposo.

Mientras el "Chapo” cumple su sentencia de por vida en la cárcel más segura de Colorado, Emma Coronel vuelve a dar que hablar como influencer en Instagram: la "Kardashian de Sinaloa” se muestra rodeada de lujos, sobre todo, joyas carísimas, vestimenta exclusiva y automóviles, y se saca hasta una fotografía con una corona en la cabeza.

Seguramente, sus casi 500.000 seguidores la van a extrañar.

(cp/ers)