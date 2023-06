Las fotos ofrecen una aproximación única, gracias a la cámara Pentax del músico, de un momento en que la banda se convirtió, casi de forma repentina, en un fenómeno internacional. Un libro titulado "1964: Eyes of the Storm" acompaña la muestra. "De pronto millones de ojos se posaron sobre nosotros, creando una escena que no podré olvidar en toda mi vida", escribe McCartney en el prólogo.