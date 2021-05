La mayoría de conspiraciones antivacunas en Internet provienen de las mismas 12 personas, según estudio

Solo 12 personas son responsables de la mayor parte de la propaganda antivacunas publicada en tres de los principales medios de comunicación social, según un estudio de un grupo con sede en Londres que se opone al odio y la desinformación en línea.

Así, los investigadores descubrieron que la mayoría de las conspiraciones antivacunas que circulan en las redes sociales pueden ser rastreadas hasta un mero puñado de cuentas individuales que representan a personalidades antivacunas prominentes.

La "docena de desinformadores"

El estudio realizado por el Centre for the Countering of Digital Hate (Centro para Contrarrestar el Odio Digital), una organización sin ánimo de lucro, y Anti-Vax Watch, una organización que vigila la industria antivacunas, identificó a la "docena de desinformadores", quienes, junto a sus organizaciones, son responsables de iniciar hasta el 65 % de toda la propaganda antivacunas falsa y engañosa que se comparte en Facebook y Twitter.

Esta cifra se basa en un análisis de más de 812.000 publicaciones extraídas de Facebook y Twitter entre el 1 de febrero y el 16 de marzo de 2021, realizado enla investigación por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital.

"Hay un pequeño grupo de individuos que no tienen experiencia médica relevante (…) que están abusando de las plataformas de medios sociales para tergiversar la amenaza sobre el COVID y difundir información errónea sobre la seguridad de las vacunas", explica el director general de Centro para Contrarrestar el Odio Digital, Imran Ahmed, en el informe.

"Facebook, Google y Twitter han puesto en marcha políticas para evitar la propagación de la desinformación sobre las vacunas; sin embargo, hasta la fecha, todos han fracasado en hacer cumplir satisfactoriamente esas políticas", aseguran en el informe.

El estudio concluye que la desinformación antivacunas ya se ha extendido a una audiencia de 59 millones de seguidores.

Aunque muchas personas en las redes sociales que acaban compartiendo contenidos antivacunas no siguen necesariamente ninguna de estas cuentas, el nuevo análisis sugiere que la mayoría de las publicaciones antivacunas compartidas en plataformas como Facebook y Twitter comienzan originalmente con este grupo relativamente pequeño de actores.

"La incapacidad de las grandes empresas tecnológicas"

En un informe de seguimiento el jueves, la organización pidió a las plataformas de medios sociales que tomaran medidas más decisivas para erradicar la peligrosa desinformación sobre las vacunas. "La incapacidad de las grandes empresas tecnológicas para actuar sobre la 'docena de desinformación' hizo que 105 piezas de desinformación sobre las vacunas fueran vistas hasta 29 millones de veces en el último mes", decía la actualización.

Según informó NPR, que fue la primera en informar de la nueva investigación, Facebook actuó el jueves contra varias de las cuentas. La compañía habría eliminado 16 cuentas vinculadas a la "docena" de Facebook o Instagram y ha impuesto restricciones a otras 22, incluyendo el bloqueo de su promoción a través de anuncios pagados, informó NPR.

"Propagandistas profesionales"

Entre los 12 nombrados en el informe están Joseph Mercola, que vende suplementos dietéticos, y su socia Erin Elizabeth, que dirige un sitio web de salud alternativa. También figura Robert F. Kennedy Jr., hijo del difunto senador Robert F. Kennedy y presidente de Children's Health Defense, un grupo antivacunas.

"Los principales protagonistas de la 'industria antivacunas' son un grupo coherente de propagandistas profesionales", escribió Ahmed en un artículo publicado en Nature Medicine a principios de año.

"Se trata de personas que dirigen organizaciones multimillonarias, constituidas principalmente en Estados Unidos, con hasta 60 empleados cada una. Elaboran manuales de formación para los activistas, adaptan sus mensajes a los distintos públicos y organizan reuniones parecidas a las conferencias anuales de los gremios, como cualquier otra industria."

FEW (Centre for the Countering of Digital Hate, Nature Medicine, NPR)