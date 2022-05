La masacre de May Lay

El 16 de marzo de 1968 las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My en búsqueda de vietcongs. Al alférez William Laws Calley y su unidad le fue asignada la zona My Lay.

Al llegar a la zona de aterrizaje los helicópteros dejaron a los soldados y se desplazaron a la posición de espera. A lo largo de cuatro horas, Calley y sus hombres violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Para terminar, reunieron a los supervivientes en una acequia. Los pilotos y artilleros vieron cómo Calley disparó su arma contra ellos y ordenó a sus hombres que hicieran lo mismo hasta matar a todos los habitantes de la zona (es decir, ancianos, mujeres y niños). Por "defectos" en la investigación, no se sabe la cifra exacta de asesinados, pero se estima que debió estar entre 347 y 504. En toda la operación se incautaron sólo tres armas vietcong. La masacre de My Lai no fue la única matanza cometida por las fuerzas estadounidenses, pero fue la que más estupor provocó en Estados Unidos y el mundo.