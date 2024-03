Marina, ¿talón de Aquiles de las Fuerzas Armadas alemanas?

La semana pasada, las Fuerzas Armadas germanas - Bundeswehr- confirmaron el éxito de su fragata Hessen sobre drones de la milicia hutí de Yemen.

Esta fragata había llegado pocos días antes a la zona, como parte de una contribución de la UE a una misión multinacional ya existente, dirigida por Estados Unidos, para proteger el transporte marítimo comercial.

No todo lo que brilla es oro

Pero, al parecer, no todas las coordenadas indicaban victorias. Antes del éxito del derribo, hubo un fracaso, y no contra un enemigo, sino contra un objetivo amigo.

En declaraciones a los medios alemanes, el vicealmirante Jan Christian Kaack, trató de minimizar las críticas y obviar las preguntas sin respuesta, elogiando a la tripulación por un combate "de manual", aunque el objetivo fuera amigo y los misiles fallaran.

Los militares alemanes explicaron que ellos no recibieron ninguna señal y que la tripulación del buque siguió las reglas básicas de enfrentamiento: detectar el objetivo, comprobar con los aliados si era suyo y, al no recibir respuesta o recibir una respuesta negativa, determinar que era hostil y abrir fuego.

Según Thomas Wiegold, analista de asuntos militares, el Hessen es el único buque alemán que participa en la misión de la UE y cuenta con una capacidad para derribar objetivos aéreos desde una distancia de hasta 100 kilómetros.

Para el éxito del derribo de los supuestos drones hutíes, el tipo de sistemas de armas de corto alcance utilizados "sugiere que los dos drones se acercaron relativamente al buque alemán", escribió Wiegold en su blog de seguridad Augen geradeaus! (o ¡Mira al frente!, en su traducción del alemán).

Además, Wiegold dijo que no estaba claro por qué los objetos potencialmente hostiles se acercaron tanto al buque de guerra alemán, y que no existían pruebas que sugieran una mala acción al respecto.

La Marina alemana se enfrenta a problemas compartidos por todas las ramas de la Bundeswehr: defectos de equipamiento, carencias técnicas y dificultades de reclutamiento. Imagen: Michael Fischer/dpa/picture alliance

Tarea difícil

"Estás operando en una zona en la que se acercan muchos buques diferentes y tienes que observar todo el espacio.Y todavía estás bastante cerca probablemente de la costa", señaló a DW Julian Pawlak, investigador asociado de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en Hamburgo. "Entonces tienes que ocuparte de los objetivos que se acercan y esto puede ser una tarea difícil", acotó el experto.

El incidente del dron "amigo", sin embargo, plantea más interrogantes. Si en realidad se trataba de un avión no tripulado estadounidense Reaper, como han informado los medios alemanes, probablemente sería más avanzado que el avión no tripulado hutí que el Hessen derribó anteriormente, pero aún más vulnerable. De hecho, la propia milicia hutí confirmó dos derribos de Reaper desde noviembre.

Problemas de reabastecimiento, producción y almacenamiento de armas

La Hessen es una fragata de misiles guiados "clase Sajonia", que entró en servicio en 2006. Es uno de los tres buques de este tipo con los que cuenta la marina alemana. Otro, el Hamburg, se hará cargo de las operaciones en el mar Rojo a partir del mes de abril.

La Marina es la más pequeña de las ramas militares alemanas. Además del Hessen y del Hamburg, esta dispone solamente de otros 19 buques de guerra y submarinos, según datos de la Bundeswehr, así como otros buques de apoyo no destinados al combate.

La cifra está muy lejos de la de la Marina estadounidense, que cuenta con cientos de buques de guerra y un presupuesto anual de unos 250.000 millones de dólares (230.000 millones de euros). También es menor si se compara con la de otros aliados europeos, como la francesa, la italiana y la británica, según la plataforma de información naval seaforces.org.

El vicealmirante Kaack ha expresado claramente la necesidad de aumentar la producción y el almacenamiento de armas, y más recientemente dijo a los medios alemanes que muchas de las municiones que lleva el Hessen, la fragata estrella del cuerpo, son escasas.

A petición del Bundestag -la Cámara Baja del Parlamento alemán-, un reciente informe del Ministerio de Defensa reconocía que el misil de medio alcance SM-2, en particular, no se estaba fabricando con regularidad. También existe el problema del reabastecimiento. "Básicamente, no se reabastecen en el mar", dijo Pawlak, al tiempo que apuntó: "Tienes que volver a puerto".

Todos estos factores limitan el papel que la Marina alemana puede desempeñar en las misiones de defensa nacional y de la OTAN, y que los funcionarios alemanes han dicho que están comprometidos a cumplir. Hasta una quinta parte de los 100.000 millones de euros (110.000 millones de dólares) del fondo especial de defensa de Alemania podría destinarse a reforzar la fuerza marítima, según algunos informes gubernamentales.

