Djokovic pierde batalla judicial y abandona Australia

Se viene una decisión difícil, o se vacuna o se retira del tenis. Todos los torneos exigen la vacuna, y él no está por encima del resto del mundo por más que sea el número uno y tenga plata. Se deben respetar las normativas de cada país. Muy bien por Australia.

Jorge Alberto Uribe Florez

No se puede ser tan irresponsable con las miles de muertes que ha tenido la humanidad. Si no se quería vacunar, no se hubiera presentado y punto.

Lilian Truffini

La ley tiene que ser igual para todos, no puede ser que porque sea un jugador famoso tenga privilegios. Nadie lo obliga a que se vacune, pero no puede infringir las leyes de otro país. Que se quede en su casa y no siga perjudicando a las personas que sí se han vacunado.

Adorfo Vera León

Para esto se debe tener una mente abierta. Si Australia organiza un evento especial para entretener a su pueblo, debe hacer una excepción. El atleta no tiene intención de pertenecer a ese Estado, ni someterse a sus leyes, simplemente viene a jugar.

Milton Carcamo

Javier Milei sorteó su primer sueldo como congresista.

Argentina: Javier Milei sortea su sueldo entre un millón de personas

Esto no es más que populismo y es una forma de convencer a más gente que se una a él.

Diego Ferro

Al mismo tiempo que Milei rifa su sueldo, la titular del PAMI, Luana Volnovich, y su novio, también funcionario, se fueron de vacaciones al Caribe mexicano. El gobierno del que ella forma parte persiguió a la gente que, con sus propios recursos, quiso viajar al exterior.

Agustín Randazzo

Un populista y lo peor es que con esto gana votos y no hace nada por el país.

Susana González

Esta es la recolección de datos más barata de la historia. Por mil dólares se hizo de una base de datos de un millón de personas.

Walter Cabrera

Pedro Castillo, presidente de Perú.

Desaprobación de presidente Pedro Castillo sube a 60 % en Perú

Si uno no sale a la calle no hay ningún cambio en nuestro Perú. Pero está en sus manos realizar ese cambio que tanto esperan los peruanos. Ponganse a trabajar de una vez, pero en serio.

Manuel Esteba

Es una desaprobación de la oligarquía. Pero cada día tiene una mayor aprobación por parte del pueblo. Además la economía sigue creciendo.

David Flores

¿Ahora se acuerdan de la desaprobación? ¿Por qué no lo pensaron cuando votaron? Ahora se lo tienen que aguantar hasta el final de su mandato. Me tienen cansado los pueblos y los políticos latinoamericanos. Unos porque no aceptan la realidad y creen en soluciones mágicas, y a otros, ya sean de izquierda o derecha, solo les interesa el poder y ampliar la desigualdad.

Rogelio Arizaga

