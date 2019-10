La Justicia estadounidense avala que Trump presente sus declaraciones de impuestos

"Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial del proceso judicial", escribió el juez Victor Marrero en una amplia sentencia de 75 páginas. Este juez federal estadounidense desestimó en Nueva York este lunes (07.10.2019) los esfuerzos del presidente Donald Trump para bloquear el acceso a sus declaraciones de impuestos personales y corporativas, diciendo que los presidentes en ejercicio no son inmunes a las investigaciones penales. El juez rechazó el argumento de Trump sobre la inmunidad presidencial amplia, diciendo que no considerar los asuntos personales y profesionales del presidente podría ir en contra de la administración de justicia y "constituiría un abuso de poder ejecutivo".

Trump presentó una demanda contra el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr, quien había emitido una citación a la firma de contabilidad Mazars USA para obtener acceso a las declaraciones de impuestos del presidente que se remontan a 2011. Vance está investigando los pagos realizados por Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, a Stormy Daniels, una actriz porno que afirmó haber tenido una aventura con Trump antes de que éste se presentara a la presidencia.

Trump apeló ya la decisión del juez Marrero. El mandatario republicano se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, que ya han sido solicitadas incluso por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas.

Caso 'Ucraniagate'

Estos, en su intento de llevar a juicio político Trump por el caso de las presiones destapadas al presidente ucraniano para que su país investigue a Joe Biden, emitieron también hoy órdenes al Pentágono y la Casa Blanca para la entrega de documentos vinculados a la retención por parte del mandatario de la ayuda militar a Ucrania.

En concreto, tres comités de la Cámara de Representantes requirieron al secretario de Defensa, Mark Esper, y a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca que entreguen documentos relacionados con la retención de ayuda militar a Ucrania que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó antes de la llamada a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, investigada por dichas presiones en un caso que podría abrir un juicio político o 'impeachment' a Trump y, en último caso, costarle el puesto.

lgc (efe/afp)

