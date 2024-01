Japón reafirma su "determinación" de apoyar a Ucrania

La ministra de Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, llegó hoy a Kiev en una visita no anunciada para reiterar el apoyo de su país a Ucrania ante la guerra que Rusia lanzó hace ya casi dos años contra la nación europea.

La jefa de la diplomacia japonesa, Yoko Kamikawa, visita Kiev el domingo (07.01.2024) para demostrar que Tokio está "decidida" a seguir ayudando a Ucrania contra Rusia, después de casi dos años de guerra. Kamikawa, la primera alta funcionaria extranjera que visita Ucrania este año, se reunió con Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, y visitó Bucha e Irpín, dos ciudades cercanas a Kiev que fueron escenario de atrocidades atribuidas al ejército ruso. La visita coincide con la preparación de la conferencia internacional que acogerá Tokio el próximo 19 de febrero sobre la reconstrucción de Ucrania.

"Japón está decidido a apoyar a Ucrania para que la paz regrese a este país", afirmó la ministra japonesa durante una rueda de prensa conjunta celebrada en un refugio antiaéreo como medida de seguridad. La ministra, que hasta el día 18 continuará su gira internacional por varios países de Europa y norteamericanos, indicó que Tokio ha desembolsado 37 millones de dólares (unos 33,8 millones de euros) para proporcionar a Ucrania un sistema de detección de drones.

Kuleba afirmó haber dicho a su homólogo que Ucrania no sólo necesitaba aviones de combate F-16 sino también nuevos sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a los ataques rusos. "Todos los días, las ciudades ucranianas son destruidas por misiles y drones rusos. No pueden capturarnos, por eso están tratando de destruirnos. No lo conseguirán", afirmó. Según Kuleba, ambos políticos también discutieron las "amenazas" relacionadas con Corea del Norte, acusada de suministrar armas y municiones a Moscú.

Las fuerzas rusas atacaron anoche el sur y el este de Ucrania con 28 drones y tres misiles guiados S-300, informó hoy la Fuerza Aérea ucraniana. De los 28 drones 21 fueron destruidos por los sistemas de defensa. Al menos dos personas fallecieron este domingo en bombardeos rusos contra un mercado y edificios residenciales en la región sureña de Jersón, informó hoy el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Prokudin.

lgc (afp,efe)