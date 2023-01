La importancia de la nieve y las consecuencias de su escasez

Invierno 2022/23: cómo esquiar sin nieve en Europa

Demasiado calor hasta para cañones de nieve

Las temperaturas cálidas afectan incluso a la nieve artificial, ya que esta no puede ser disparada por encima de los 10º C. En toda el área del norte de los Alpes no se esperan nevadas por debajo de los 1.500 metros de altura. En la foto, un cañón de nieve fuera de servicio en la frontera entre Austria y la República Checa.