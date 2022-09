La importancia de empezar ahora la reconstrucción de Ucrania

El gasto en reconstruir Ucrania y su economía ya asciende a 346 mil millones de euros, según un nuevo informe conjunto del Banco Mundial, la Comisión Europea y el Gobierno de Ucrania. Según ese documento, "el impacto de la invasión se sentirá durante generaciones, con familias desplazadas y separadas, alteraciones del desarrollo humano y destrucción del patrimonio cultural esencial. Además, la trayectoria económica y las cifras de pobreza sufrirán un retroceso".

El informe solo se refiere al período desde el comienzo de la guerra hasta el 1 de junio de 2022. Se estima que el costo de los daños directos es de casi 96 mil millones de euros. Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte, el comercio y la industria. Por otro lado, el coste por la paralización del flujo económico y la producción se estima en algo más de 248 mil millones de euros.

"Son cifras impresionantes", dijo a DW Anna Bjerde, vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central. "Tenemos que reconocer que esta guerra está teniendo un impacto devastador en Ucrania". Además, el PIB en el país descendió en un 37 por ciento en el segundo trimestre.

Reconstruir desde ahora

El informe del Banco Mundial hace hincapié en la necesidad de reconstrucción del país durante varios años, para lo que se necesitan algo más de 104 mil millones de euros a corto plazo para la infraestructura social, de transportes y una posible escasez de energía este invierno.

"Lo que es muy importante es que Ucrania continúe recibiendo apoyo de la comunidad internacional para cubrir sus costos operativos diarios", dijo Bjerde, la vicepresidenta del Banco Mundial para Europa y Asia Central, quien también enfatizó que, aunque el conflicto aún continúa en Ucrania, es vital que el proceso de reconstrucción comience ahora.

"Todo será mucho más costoso de reconstuir si se permite que los servicios institucionales se deterioren durante la guerra", dijo. "Apoyar al país durante la guerra evita un mayor deterioro de las condiciones de vida y la pobreza".

El Banco Mundial ya ha aportado ya casi 13 mil millones de euros en ayuda para Ucrania.

Vidas destrozadas

Para los ucranianos de a pie, los efectos económicos de la guerra son profundos. Por ejemplo, Ludmyla Makivska, una jubilada de 70 años, vive en un pueblo a 100 kilómetros de Kiev. "Hace cuatro meses que no trabajo y tengo deudas de agua, luz y calefacción", cuenta a DW. "Recibo una pensión, pero apenas me alcanza para la comida. Por eso está bien tener mi propio huerto donde cultivo papas y verduras. Hace dos meses pedí volver a trabajar, porque se acerca la estación (donde hay que usar) la calefacción. Si tengo deudas, me cortarán el gas y el agua. Y entonces ¿qué?".

O el caso de Yuriy Kryshko, de 35 años, que vive en un pequeño pueblo de la región de Zhitómir , al norte del país. Trabaja en una fábrica de productos de higiene: "A menudo no hay trabajo, hay menos turnos, pero lucho por cada centavo", dice. "El salario a menudo no llega puntual. De todos modos, ya de por sí es bajo y también pago manuntención, por lo que no tengo suficiente dinero para las cosas más importantes. No sé cómo vivir. Pero al menos tengo un trabajo, muchos de mis amigos han sido despedidos", afirma.

La pobreza y los problemas diarios

Según el informe, la pobreza en Ucrania se multiplicará por diez y uno de cada cinco ucranianos vivirá en la pobreza a fines de 2022. El Banco Mundial agrega que todo esto se deberá, sobre todo, al aumento de los precios de los alimentos y al desplazamiento de millones de personas.

Pero la pobreza será aún mayor de lo previsto, según el informe, si los gobiernos y las instituciones de todo el mundo no logran proporcionar suficiente financiación para compensar el enorme y creciente déficit fiscal no militar de Ucrania.

Preservar la estabilidad, motivos de esperanza

El impacto de la guerra en la economía de Ucrania ha revertido el progreso de los últimos años. Según Ilona Sologub, economista de Vox Ucrania, la economía del país creció entre 2016 y 2021 hasta restaurar el PIB al nivel que tenía antes de la anexión de Crimea por parte de Rusia, en 2014.

Las encuestas más recientes señalan que alrededor del 40 por ciento de las personas que tenían trabajo antes de la guerra han perdido sus empleos, mientras que el 50 por ciento de los que aún trabajaban, experimentaron una reducción de sus salarios.

Esta semana, el Banco Central del país dijo que, si se debilitara la situación de guerra, el crecimiento económico podría reanudarse en 2023. A pesar de la enorme reducción del 37 por ciento del PIB en el segundo trimestre, algunas cifras de agosto generaron cierto optimismo, sobre todo las relacionadas con la agricultura.

