La imagen del día

Un participante asiste al desfile y festival de Jack In The Green, en Hastings, Inglaterra. Jack in the Green es un evento anual que se lleva a cabo en la histórica ciudad costera que atrae a miles de personas de todo, en el marco de la celebración de la Fiesta de los Mayos.

El evento principal es Jack, un hombre completamente cubierto de follaje que irrumpe en las calles de Hastings y encabeza la procesión por la ciudad. Después de un día de diversión y alegría, le quitan las hojas para liberar el espíritu del verano. Si atrapas una hoja, ¡quizás tengas un año de buena suerte!