La iglesia del Santo Sepulcro - Lugar de eterna controversia

Su coexistencia está sujeta a reglas fijas, que no están exentas de conflictos.

En la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén viven y rezan miembros de seis comunidades cristianas: griegos ortodoxos, católicos, armenios, coptos, sirios ortodoxos y etíopes. Tienen diferentes horarios de oración y la distribución del espacio dentro de la iglesia está perfectamente definida.



Las llaves de la iglesia, consagrada en el año 335 d.C., las comparten dos familias musulmanas. Una guarda la llave ancestral, la otra abre la puerta. Continuamente hay disputas entre las diferentes comu-nidades religiosas de la basílica. Monjes y sacerdotes llegan a veces a las manos por cada metro cuadrado del templo.



Esta cinta presenta las distintas posiciones y protagonistas, como el padre armenio Samuel. Para él, la iglesia es su hogar y debe "defenderla" de la comunidad orto-doxa griega. El sacerdote copto Antonius y el padre etíope Zion son los otros protagonistas. Sobre todo entre coptos y etíopes surgen enfrentamientos.



La policía israelí, bajo la jefatura del cristiano Johnny Kassabri, se ocupa de mantener el frágil "status quo” entre cristianos, musulmanes y el Estado de Israel. La película revela los secretos de esta iglesia y la vida de las perso-nas que viven allí, para quienes el templo se ha convertido en algo más que su hogar.



