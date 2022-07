La Haya busca "estrategia global" para investigar crímenes de guerra en Ucrania

Mientras la guerra de Rusia sigue azotando a Ucrania, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió una "estrategia global" para coordinar el proceso de exigir responsabilidades a los autores de crímenes de guerra en Ucrania.

"La simple verdad es que, mientras hablamos,niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, están viviendo en elterror", dijo el fiscal de la CPI, Karim Khan, en La Haya. "Están sufriendo en Ucrania y en tantas partes del mundo, lamentando lo que perdieron ayer, conteniendo la respiración por lo que podrían perder hoy, y por lo que puede traer el mañana. En un momento así, la ley no puede ser un espectador", añadió.

Crímenes de guerra se documentan como nunca antes

Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de este año, civiles, ONG locales, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y algunos países de la UE han participado en la recopilación de pruebas de más de 20.000 crímenes de guerra cometidos por Rusia en Mariúpol, Bucha y otros lugares de Ucrania.

Según Human Rights Watch, estos crímenes consisten en el asesinato deliberado de civiles, la violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados.

Elsa Taquette, asesora jurídica principal de TRIAL international, una ONG que lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales, acogió con satisfacción la participación de los actores mundiales en la documentación de los crímenes en Ucrania, pero advirtió que podría suponer un reto.

"Es algo muy positivo ver que se documentan los crímenes de guerra como nunca antes", dijo Taquette a DW. "Pero el problema es que en el caso de Ucrania podría ser difícil coordinar la investigación y el enjuiciamiento de las atrocidades masivas durante el conflicto con tantos organismos documentándolas".

Necesitamos una estrategia de rendición de cuentas

Mientras comenzaba la conferencia en la capital holandesa, misiles rusos atacaron la ciudad ucraniana de Vinnytsia, al suroeste de Kiev. Un acto que Volodimir Zelenski calificó de "deliberado terrorismo". El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tuiteó: "Rusia comete otro crimen de guerra... Juzgaremos a los criminales de guerra rusos por cada gota de sangre y lágrimas ucranianas". El ministro holandés de Asuntos Exteriores, Wopke Hoekstra, dijo por su parte que "además de una acción climática y antipandemia, necesitamos una estrategia de rendición de cuentas".

Las autoridades nacionales suelen tener la responsabilidad de hacer rendir cuentas a los autores de los crímenes de guerra. La CPI se considera un tribunal de último recurso para hacer rendir cuentas a los autores, cuando su país miembro no puede o no está dispuesto a hacerlo. Ucrania no es miembro de la CPI, pero ha solicitado la jurisdicción del tribunal sobre su territorio desde 2014.

Un gran cambio en la justicia internacional

Los principales fiscales de la CPI y Eurojust también acordaron aumentar el apoyo a los fiscales de Ucrania proporcionándoles la asistencia jurídica y técnica necesaria. Además, países como el Reino Unido también han acordado proporcionar un paquete de 2,95 millones de dólares para apoyar al Fiscal General de Ucrania de 2022 a 2023.

Según Taquette, la forma en que se tratarán los crímenes de guerra en Ucrania va a suponer "un gran cambio para la justicia internacional".

