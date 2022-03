La guerra, un caldo de cultivo para enfermedades infecciosas

Más de 2,5 millones de personas habían huido de Ucrania hasta este 14 de marzo de 2022. La mayoría se dirigió a Polonia. Le siguen en la lista Hungría, Eslovaquia y Rumania. Muchos requieren con urgencia asistencia médica. Y también vacunas.

COVID-19, en primer lugar

Las vacunas contra COVID-19 están en el primer lugar de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Prevención de Epidemias (ECDC). Según el portal de Our World in Data, solo cerca de un 35,6 por ciento de la población ucraniana ha sido vacunado contra el coronavirus, la mayoría con Sputnik V o el inmunizante chino Sinopharm. Ninguno de los dos está autorizado en la Unión Europea, lo que significa que en su territorio se los considera no vacunados y se recomienda inmunizarlos.

La OMS aconseja que también la población de los países de acogida esté plenamente vacunada y que los refugiados ucranianos se incorporen a los programas masivos y rutinarios de vacunación, por ejemplo, contra COVID-19, poliomielitis, sarampión y rubeola.

Viejas y nuevas vacunas

Debido a la pandemia de coronavirus, muchas otras vacunas han caído casi en el olvido. Pero también son importantes. Entre ellas se cuentan las que protegen contra la hepatitis B, los meningococos, los neumococos, la varicela, la tuberculosis o la gripe.

En Ucrania, tras COVID-19, figuran en la lista de prioridades las vacunas contra la difteria, la hepatitis B, el sarampión y la poliomielitis. De acuerdo con la ECDC, entre el 80 y el 85 por ciento de los ucranianos están vacunados contra dichas enfermedades infecciosas. En el caso del sarampión, la inmunización se mantiene durante toda la vida. Pero ese 20 por ciento que no está vacunado carece de protección y podría contagiarse y propagar la enfermedad.

Mapa activo del sarampión

El sarampión no es solo una enfermedad infantil. La provoca un patógeno del género morbillivirus y se transmite de persona a persona. Causa fiebre, tos e inflamación de las mucosas. Posteriormente aparecen las típicas manchas rojas en la piel. Un 10 por ciento de los pacientes sufre complicaciones.

Una infección de sarampión puede llegar al cerebro y ocasionar graves secuelas neurológicas. Eso ocurre en aproximadamente uno de cada mil casos. Y, de los así afectados, entre el 10 y el 20 por ciento puede morir. Entre un 20 y un 30 por ciento puede sufrir secuelas como debilidad mental.

A mediados de 2022 se registraron en el ámbito de la UE y del Espacio Económico Europeo 11 nuevos casos de sarampión: ocho en Alemania, uno en Irlanda y dos en Polonia.

Crece el temor a la poliomielitis

Más del 84 por ciento de la población de Ucrania está vacunado contra la poliomielitis. Pero, para una protección plena, se requiere aplicar una vacuna de refuerzo cada diez años. La poliomielitis es altamente contagiosa y afecta sobre todo a los niños. Pero también los adultos que no han sido vacunados pueden contagiarse.

Los primeros síntomas de la enfermedad, que por lo general se transmite por contacto, son fiebre, náuseas y dolor de cabeza. Suele producir parálisis, sobre todo en las piernas. En casos extremos, también pueden verse afectados el cerebro o la médula espinal. Y eso puede provocar la muerte.

La poliomielitis estaba muy extendida hasta la década de 1960. Actualmente, todavía está presente en Afganistán, Pakistán y Nigeria. A comienzos de este año, también fue detectado un poliovirus tipo 3 en un niño pequeño en la zona de Jerusalén. El 10 de marzo, la Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis informó de la presencia de polio tipo 3 en Israel y en los territorios palestinos ocupados.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio El virus coronado Así se imagina el SARS-CoV-2 Andrej, un niño ruso de 10 años Este coronavirus, causante del COVID-19, mantiene al mundo en vilo desde hace casi dos años. El nombre de coronavirus, que designa a un tipo de patógenos, se empleó por primera vez en 1968 y alude a las proteínas de espiga en la superficie del virus.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio La imagen real Así se ve en realidad el nuevo coronavirus. Cada partícula de SARS-CoV-2 tiene un diámetro de aproximadamente 80 nanómetros y contiene ARN, el código genético del virus. Este es protegido por las proteínas de espiga, que recubren su superficie. El SARS-CoV-2 es un miembro de la familia de los coronavirus, entre los que se encuentran también los causantes de los brotes de SARS y MERS.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio Transmisión por el aire Las partículas de SARS-CoV-2 se transmiten por medio de los aerosoles que exhala una persona infectada. Por eso, las mascarillas son un elemento importante para evitar la propagación. No obstante, también pueden propagarse a través de superficies contaminadas. Por esta razón, es fundamental lavarse las manos meticulosamente.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio El ataque a las células Las proteínas de espiga se fusionan con una proteína de la membrana de la célula afectada (en verde en la foto). Eso desencadena reacciones químicas, lo que permite al virus penetrar en la célula, donde se replica su ARN. Una única célula puede reproducir decenas de miles de nuevas partículas del virus (aquí, en color lila), que luego infectan a otras células del cuerpo.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio Primer contacto También esta imagen de una célula (en azul) infectada con partículas de SARS-CoV-2 (en rojo) fue captada con un microscopio electrónico. El virus que ha originado la pandemia no es muy diferente de aquellos que provocan una gripe o un resfriado. Pero antes de 2019, el sistema inmunitario humano nunca había entrado en contacto con el SARS-CoV-2, razón por la cual nadie había desarrollado inmunidad.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio SARS-CoV-1: el primer brote de coronavirus del siglo XXI La primera confrotación de la humanidad con un coronavirus en este siglo se produjo en China, en 2002. En marzo de 2003 hubo tantos casos que la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia global de una gripe atípica. El SARS (severe accute respiratory syndrome) se propagó en unos 30 países. No en todos hubo muertos. En julio de 2003, la OMS declaró que la pandemia estaba controlada.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio MERS-CoV, otro coronavirus En 2012, investigadores descubrieron un nuevo coronavirus: el MERS-CoV (en amarillo). Las muestras correspondían a pacientes que sufrían una nueva enfermedad similar a la gripe, que luego se conoció como MERS (Middle East respiratory syndrome) por la región en que surgió por primera vez. El MERS es menos contagioso que el COVID-19. Suele propagarse en las familias o centros de atención sanitaria.

Coronavirus, SARS y otros virus, bajo el microscopio VIH: La otra pandemia El VIH ataca, entre otras, las células T del sistema inmunitario (en azul). Como el SARS-CoV-2, es un virus basado en el ARN. Sin tratamiento, debilita el sistema inmunitario hasta que no puede defenderse de infecciones. El VIH se transmite a través de fluidos corporales, como el semen o la sangre. No hay vacuna, pero sí medicamentos que reducen la carga viral e impiden que el SIDA se manifieste. Autor: Carla Bleiker



(ers/rml)