La guerra de la coca en Colombia

Los grupos armados colombianos luchan por el control de tierras para expandir el cultivo de coca. Las principales víctimas de esta guerra por la tierra, el poder, el dinero y la influencia son los civiles, que sufren el dominio brutal de la guerrilla.

La pasta de coca se utiliza para producir cocaína. Imagen: DW

Y desde hace algún tiempo se da un fenómeno nuevo: la producción de coca está en auge, pero muchos campesinos apenas pueden vender la que cultivan. Hay sobreproducción.

Un reportaje de Daniel Sager

