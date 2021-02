La generación millennial, clave para salir de la crisis por coronavirus

El expresidente del Gobierno español Felipe González subrayó este lunes (22.02.2021) la importancia de comprometer a los jóvenes en la recuperación económica tras la pandemia, ya que sin la fuerza impulsora y emprendedora de los "millennials" "no será posible poner la máquina en marcha".

González ha participado este lunes en un debate centrado en los resultados del informe "Lost: el impacto generacional del coronavirus", elaborado por la agencia de investigaciones sociológicas 40dB e impulsado por la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS) y la Fundación Felipe González, que trata el impacto de la pandemia en distintas generaciones, sobre todo en las más jóvenes que sufren de nuevo otra gran crisis.

El informe se centra especialmente en las esperanzas y expectativas de los "millennials", jóvenes entre 24 y 39 años nacidos entre 1981 y 1996, que ya se han enfrentado a una crisis económica en la edad en la que empezaban a emanciparse e incorporarse al mercado laboral, y a la falta de acceso a una vivienda, desempleo, bajos salarios, precariedad laboral, bajo nivel de ahorro, etcétera.

La agencia 40dB encuestó a mil personas entre 16 y 75 años para conocer en profundidad los estragos económicos y emocionales que la crisis sanitaria ha dejado en sus vidas. "La pandemia ha acentuado la tendencia que ya veníamos viendo desde la debacle de 2008; una vez más son estos jóvenes los grandes perdedores de este clima político”, sostiene Stephan Zao, analista de 40dB.

Por eso, González subrayó la importancia de que la sociedad, y en especial los poderes públicos, se vuelquen en reforzar los sistemas educativos y de aprendizaje y en acabar con la precariedad del trabajo. No obstante, también resaltó la importancia de que estos jóvenes se involucren y comprometan con la sociedad, que emprendan y participen en el diseño de la nueva sociedad que surgirá de esta crisis.

Felipe González, expresidente del Gobierno español

La importancia del informe radica, según el expresidente, en que pone de manifiesto el estado de ánimo de la sociedad y en la necesidad de que los poderes públicos la tengan en cuenta a la hora de involucrar a todos en la necesaria transformación: "Si no acabamos con el estado de ánimo y no encontramos a políticos que hablen de derechos y deberes, no vamos a poder poner la máquina en marcha", ha advertido.

La generación que más ingresos pierde

Con una tasa de paro juvenil del 40,9%, el 66% de los millennials encuestados asegura que ha visto reducido su salario, un porcentaje que en el caso de la llamada Generación Z (entre 16 y 23 años) baja al 60% y en el de la Generación X (entre 40 y 54 años) al 50%, señala el informe, que forma parte del proyecto Genera, impulsado por la Fundación Felipe González y la Fundación de Estudios Progresistas Europeos para reducir la brecha entre generaciones.

Los millennials son además los que más han visto reducida su jornada laboral (un 48,9% de ellos así lo asegura, frente a un 36,8% de la población general) y los más afectados por la pérdida de empleo (un 8,5% frente al 5,1% de la población general).

El encierro también ha colocado a los mileniales en la primera posición en el recorte de gastos, especialmente en ocio (un 60% de ellos así lo manifestó, unos puntos por encima del 54,8% de la población general) y en productos de primera necesidad (un 30,4% frente a un 26,5% de la población general). La pérdida de capital también ha tenido efectos sobre la vivienda: un 21,1% de los jóvenes entre 24 y 39 años aseguró haber desactivado la calefacción para ahorrar, frente a un 18,5% del resto de la población.

